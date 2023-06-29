"Пугаться не было времени": 6 невероятных историй из проекта "Міста та їхні герої"

В Украине продолжается проект "Міста та їхні герої", целью которого является показать героизм обычных украинцев во время полномасштабного вторжения. В рамках проекта сняли киноальманах с документальных фильмов о шести украинских городах – Баштанке, Ахтырке, Иванкове, Харькове, Николаеве и Чернигове.

В каждом городе есть свой герой – человек, который после 24 февраля по воле обстоятельств изменил свое основное занятие на волонтерство. Кроме того, частью проекта есть фотовыставка с историями более 90 героев из этих городов.

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6 историй из проекта "Міста та їхні герої"

Фильм "Міста та їхні герої" уже показали в городах, где их снимали, а также во Львове. Киевская премьера состоится 3 июля, далее проект отправится в Париж и Берлин. В материале 24 Канала читайте о шести героях проекта, чьи истории будут впоследствии знать во всем мире.

Александр Бабин (Баштанка)

Врач-анестезиолог, заведующий отделением интенсивной терапии Баштанской многопрофильной больницы.

"Когда ракета попала в больницу, я был в операционном зале. На столе пациент, идет операция, рядом хирург, медсестры. Через мгновение посыпалось стекло, взрывной волной снесло инструменты, все затянуло пылью… Помню, что прикрыл собой пациента от осколков, пугаться не было времени — человек в наркозе. Кстати, больше всего удивился тот же пациент. Приходит в себя после операции, а вокруг все разбито", – вспоминает он.

С 24 февраля Александр отвечал за два сектора работы: анестезиологию и отделение интенсивной терапии. Когда пошел поток раненых, разрывался между операционной и своим отделением — все кровати были заполнены, люди подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, поддержанию жизнеобеспечения.

Первого марта, когда началось наступление на Баштанке, всех пациентов больницы эвакуировали в подвалы. Но в отделении Александра находились тяжелые пациенты, поэтому он и еще несколько его коллег остались в отделении. Из соображений светомаскировки больница погрузилась во тьму, работали только медицинские аппараты. За окном раздавались взрывы и автоматные очереди, мимо больницы несколько раз промчалась вражеская техника, налетела авиация…

В тот день для врача запечатлелся день отсчета его новой жизни, потому что казалось, что он тот день не переживет. Но потом начали привозить раненых, и времени на размышления уже не осталось - Александр погрузился в работу. Как и у остальных врачей, жизнь превратилась в круглосуточный конвейер раненых, которым нужна помощь. Теперь уже никто особо не обращал внимания на свой основной профиль – все врачи держали фронт.

Александр Бабин / Фото предоставлено 24 Каналу

Анатолий Харитонов (Иванков)

Охранник историко-краеведческого музея в Иванкове.

Под обстрелами он вместе с односельчанами спасал картины всемирно известной художницы Марии Примаченко из горящего здания музея. "Страшно было, когда над самой головой летали самолеты и вертолеты с полным боекомплектом. Мне со двора видно было даже лицо пилотов, и каждый раз я вдавался в вопрос, это ли уже мой последний день... Бомбили дома. Во время боев все время над домами что-то летало. Людей расстреливали на улицах. Это был сплошной ужас! Не дай Бог никому пережить такое…", – вспоминает Анатолий.

24 февраля, после начала полномасштабного вторжения, смотрительница музея Галина и неравнодушные иванковцы решили спрятать картины известной художницы Марии Примаченко в кадку у окна, и прикрыть сверху вышиванки. Это решение стало судьбоносным, ведь помогло спасти ценные экспонаты.

25 февраля россияне уже вошли во Иванков, шли уличные бои. Анатолий вспоминает, что все были шокированы тем, что творилось на улицах их мирного и тихого поселка. Бесконечные колонны техники, проблемы со связью, взрывы, бомбардировки и артиллерийские обстрелы…

Самые мощные прилеты были именно тогда, когда четыре снаряда попали в музей и его придомовую территорию. Вспыхнуло здание не сразу. Охранник побежал в музей, закрытый, и начал выламывать решетки на окнах. Одна поддалась и он заскочил внутрь. Впоследствии подбежали и другие мужчины, которые помогали Анатолию, принимали картины извне и относили на безопасное расстояние от горящего здания.

В этот день удалось спасти все 14 картин Марии Примаченко и еще несколько экспонатов музея. Сейчас герой надеется, что музей отстроят, и спасенные им картины снова станут украшением Иванкова.

Анатолий Харитонов / Фото предоставлено 24 Каналу

3. Алиса Михеева (Ахтырка)

Школьница.

"Я хочу, чтобы у детей была цель улететь в космос, а не выжить во время войны", – говорит Алиса.

Алиса Михеева учится в одиннадцатом классе Ахтырской школы №1. Любит математику, английский язык и шахматы. 23 февраля Алиса долго готовилась к контрольному по английскому языку, поэтому 24-го проснулась поздно. Папа Алисы, журналист, снимал события с первых дней. Когда в Ахтырке разбомбили городской совет, пострадал и дом культуры, в котором дети играли в шахматы. Когда в городе стало тише, Алиса с папой шли мимо дома культуры и увидели, что там еще не запломбировали двери. Воспользовавшись моментом, они пробрались внутрь и достали из-под завалов разбросанные шахматные наборы.

Когда стало можно выходить из дома не только за хлебом, возобновили занятия. Теперь каждую субботу и воскресенье Алиса с другими детьми и любителями шахмат встречаются, чтобы поиграть, пообщаться. В пространстве "Молодежного Центра" есть укрытие, поэтому занятия по шахматам можно проводить даже во время воздушной тревоги. "Мне так важно, чтобы дети пришли к какой-то норме. Чтобы занимались умственными и физическими упражнениями. Я хочу, чтобы они не думали, что это конец. Чтобы не боялись звука стукнувшей двери. Для этого мы и проводим занятия", – говорит девушка.

Алиса Михеева / Фото предоставлено 24 Каналу

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4. Александр Бондаренко (Николаев)

Директор кораблестроительного института в составе Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова.

Самое страшное было 27 – 28 февраля, когда танки заходили в Николаев. Мы тогда не знали друг друга. Случайные люди, которым дали оружие и сразу отправили на позиции. Мы были не тренированы, общего плана не было. Но я был поражен патриотическим настроением николаевцев. "Я не ожидал такого безумного сопротивления. Это дало мне силы и надежду, что все будет хорошо - мы не пустим врага в наши дома", – вспоминает Александр.

Когда начались боевые действия, Александр записался в ряды Вооруженных Сил. Как сотрудник вуза он не подлежал мобилизации, но сам настоял, что его место сейчас на фронте. С середины мая их подразделение заняло постоянное место обороны. Тогда учёный вышел на связь с институтом и заявил о своем желании продолжать обучать студентов дистанционно. Для этого Александр даже купил ноутбук, чтобы обеспечить достойный уровень преподавания.

Такой шаг вызвал чрезвычайный отклик среди студентов, которые приобщаются к лекциям со всего мира. Александр с теплом напоминает, что студенты предлагали ему помощь: купить одежду, передать носки, собрать средства на оружие. О занятиях преподаватель сообщал вечером в канун лекции. График был нестабильным: преподаватель мог быть на дежурстве, тренироваться на полигоне или быть под обстрелами. Если занятия в первой половине дня, то чаще всего проводил их из окопа. В вечернее время – из блиндажа.

Александр уверен: его родной университет еще будет принимать студентов, и он сможет преподавать им вживую, а не через монитор под звук канонад.

Александр Бондаренко / Фото предоставлено 24 Каналу

5. Елена Доро (Харьков)

Врач-педиатр.

"Надо будет - возьму винтовку, а то и кирпич и пойду воевать, но из дома не уйду", – отмечает Елена.

Елена Доро родом из села Малый Бурлук Харьковской области. Работала педиатром в одной из харьковских поликлиник. Когда началась широкомасштабная война, несколько дней Елена ходила на работу, но люди уже не шли на прием. Так что женщина стала искать место, где она могла быть полезной: звонила в больнице, а потом пошла в метро. Как раз накануне во время воздушной тревоги Елена с семьей спускалась в метро. Увидела, что там много людей и очевидно, что нужна медицинская помощь.

Елене выделили место в электрощитовой. Она была врачом на несколько станций метро. Везде было много людей. Только на Академика Павлова где-то 400 – 500 человек…

Когда Харьковскую область освободили от российских окупантов, Елена с коллегами среди первых ездила в окрестные деревни. Там приходилось лечить всех — люди долгое время были без медицинской помощи в оккупации, поэтому врачей ждали. Поездка по области позволила наконец побывать на могиле умершего в оккупации отца.

Елена продолжает работать педиатром, волонтерством и мечтает о том времени, когда вся ее семья будет вместе.

Елена Доро / Фото предоставлено 24 Каналу

6. Максим Жилко (Чернигов)

Работник ГСЧС.

"24 февраля мне позвонили по телефону и сказали, что обстреливают Чернобыль. Дальше ракеты полетели по всей Украине. У жены началась паника, я сказал ей собирать вещи, а сам уехал на заправку и снял наличные. Там встретил полисменов с автоматами. Мы переглянулись и поняли все без слов. Через час я отвез жену и детей к ее родителям и вернулся на работу", – сказал Максим.

24 февраля всю часть собрали по тревоге. Первый вызов спасателей, связанный с войной, пришел к вечеру 26 февраля. Был нанесен удар по части связи, сообщили, что под завалами люди. Этот день стал началом сплошного ужаса: смерти сыпались десятками, город медленно вымирал.

3 марта 2022 стало "черным" днем и для Чернигова, и для Максима Жилко. Все началось с бомбардировки нефтебазы. Основные силы пожарных были привлечены там, когда пришло сообщение сначала об авиаударе по жилым многоэтажным домам, а впоследствии и по двум школам.

Максим мчался по вызову в жилой дом по улице Чорновила, куда попали враги. Картина, которую он увидел, повергла в шок спасателя: лестничный пролет, фактически целый подъезд дома был разрушен, везде лежали раненые люди и части тел. Вблизи на перекрестке в автомобиле были погибшие. В тот день российские бомбы унесли жизни 50 человек – обычных гражданских.

Спасатель говорит, что неоднократно у него и его сотрудников появлялись мысли о том, что надо брать оружие в руки и идти защищать землю от врага. Но они понимали, что их работу, тяжелую и сложную, тогда просто некому будет выполнять: разбирать завалы, спасать уцелевших, идентифицировать тела, тушить пожары. Поэтому нужно оставаться на своих местах, чтобы помогать людям и держать свой фронт в тылу.

Максим Жилко / Фото предоставлено 24 Каналу