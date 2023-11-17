Болели мышцы и слезы текли по лицу, – Лиза Кудров поделилась воспоминаниями о Мэттью Перри

Лиза Кудров стала последней среди "Друзей", опубликовавших свои воспоминания и почтившего память Мэттью Перри, скончавшегося 28 октября, в возрасте 54 лет. Американская актриса поделилась трогательными моментами с Перри в своем инстаграмме.

Она вспомнила забавные моменты, которые они пережили вместе. Читайте в материале, что написала Лиза Кудров о Мэттью в соцсетях.

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Лиза Кудров написала пост о Мэттью Перри

Актриса опубликовала старое фото с Мэттью Перри. Лиза припомнила, как после съемок первого эпизода сериала "Друзья" Мэттью предложил всем актерам, которые на тот момент еще не знали друг друга, сходить сыграть в покер. Это помогло всем быстро найти общий язык и впоследствии стать близкими людьми не только на экранах зрителей, но и в реальной жизни.

Спасибо, что каждый день ты заставлял меня так сильно смеяться, что у меня болели мышцы и слезы текли по лицу. Спасибо за твое открытое сердце в шестисторонних отношениях, требовавших компромисса. И за множество разговоров,

– написала Лиза.

Также актриса отметила, что были случаи, когда Мэттью было тяжело, но он все равно приходил на съемочную площадку и делал праздник вокруг.

Спасибо, что ты появлялся на работе, когда тебе было плохо, но при этом был совершенно великолепен. Спасибо за лучшие 10 лет, которые только могут быть у человека. Спасибо за доверие ко мне,

– трогательно написала Кудров.

Она также отметила, что от Мэттью она извлекла много важных уроков о милосердии и любви. В конце Лиза поблагодарила покойного актера за совместно проведенное время.

Актеры "Друзей" отказывались от комментариев ранее

После смерти Мэттью Перри актеры знаменитого сериала "Друзья" признались, что тяжело переживают его потерю, поскольку они были не только коллегами, но и настоящими друзьями. В течение определенного времени они воздерживались от комментариев, и только недавно начали публично прощаться с Мэттью.

Мы все опустошены этой утратой. Мы были больше, чем просто товарищами по съемочной площадке. Мы – семья. Нам так много надо сказать, но прямо сейчас мы собираемся воспользоваться моментом, чтобы осознать эту непостижимую потерю,

– комментировали актеры.