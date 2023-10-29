Голливудской звезде было всего 54 года. Тело актера обнаружили в его доме в Лос-Анджелесе. 24 Канал расскажет, каким был Мэтью Перри, и как сложилась его жизнь.

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Детство и образование

Мэтью Перри родился 19 августа 1969 года в Вильямстауне (Массачусетс, США). Его мать работала журналисткой в Канаде, а отец был пресс-секретарем экс-премьер-министра Пьера Трюдо. К сожалению, родители развелись еще до рождения Мэтью. Впоследствии его мать вышла замуж за телевизионного журналиста Кита Моррисона.

Мэтью Перри имеет как канадское, так и американское гражданство. У актера есть пять братьев и сестер. Он учился в колледже Эшбери. Уже в 15 лет Мэтью начал брать уроки актерского мастерства и играл в школьных представлениях.



Мэтью Перри в юности / Фото из соцсетей

Свою актерскую карьеру Перри начал в 1987 году с сериала "Второй шанс", позже получившего название "Мальчики будут мальчиками".

Успех Мэтью Перри в кино

Через два года он попытался пройти прослушивание для американского сериала "Пилот" (предыдущее название "Друзья"). Однако тогда он играл роль в другом сериале. Изначально Мэтью не мог пройти прослушивание, его согласовали на роль впоследствии после встречи с режиссерами и продюсерами.

Актер стал известен благодаря комической роли в "Друзьях", где играл Чендлера Бинга в течение 10 лет (С 1994 по 2004 год). Ситком был настолько популярен, что к 2002 году главным героям платили миллион долларов за эпизод.

Мэтью Перри также работал в нескольких телешоу и фильмах, в частности "Снова 17", "Все девять ярдов", "Почти герои", "Дурные бросаются", "Служит Сари", "Три до танго" и так далее. За свой упорный труд и самоотверженность он был номинирован на "Эмми" в 2002 году, как лучший актер в комедийном сериале.

После завершения сериала "Друзья" Перри сделал свою первую режиссуру в эпизоде 4 сезона американской комедийной драмы "Скрабы".

С тех пор Перри некоторое время не находился в центре внимания. Но только к 2017 году. Но в том году Мэтью сыграл персонажа "Майка Кристева" в драматическом шоу CBS "Хороший бой" и в фильме "Кеннеди: После Камелотты".

Зависимость и борьба с наркотиками

Хотя Мэтью Перри добился огромного успеха в сериале "Друзья", он десятилетиями боролся со злоупотреблением наркотиками. После второго сезона актер попал в аварию на гидроцикле. В больнице ему прописали обезболивающее – викодин, из-за чего он и подсел на психотропные вещества.

Иногда он принимал до 55 доз викодина в день. Для этого актер симулировал боли и мигрень на приемах у врачей. Иногда Мэтью даже пробирался в чужие дома, чтобы найти лекарства в аптечках.

В своих мемуарах "Друзья, любовницы и большая передряга", которые он выпустил в 2022 году, актер подробно рассказал о борьбе с наркотиками и алкоголем.



Мэтью Перри / Фото с его инстаграммы

Перри признался, что несколько раз был в шаге от смерти. В частности, в 2018 году актер после разрыва толстой кишки из-за употребления наркотиков провел две недели в коме, а затем несколько месяцев восстанавливался.

Мэтью боролся с зависимостью. За свою жизнь Перри посетил шесть тысяч собраний анонимных алкоголиков, 15 раз проходил курс реабилитации, 65 раз – детоксикации, перенес 14 операций.

Личная жизнь актера

Мэтью Перри умер одиноким, актер так и не женился. Он три года встречался с 29-летней Молли Гурвиц. В ноябре 2020 года они даже обручились, но через полгода разорвали отношения.



Мэтью Перри с Молли Гурвиц / Фото из соцсетей

До этого у актера было несколько романтических отношений с голливудскими звездами: