Родные Мэттью Перри впервые прокомментировали его смерть: "Мы убиты горем"
Источник:People
Тело актера Мэттью Перри обнаружили мертвым в его доме. Окончательную причину смерти до сих пор назвать не могут, но родные Мэттью уже высказались публично о своей боли.
Мэтью обожали женщины, друзья ценили за прекрасное чувство юмора, критики восхищались талантом и предсказывали большое будущее. Читайте, как прокомментировали болезненную утрату родные и друзья.
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Родные прокомментировали смерть Мэттью Перри
У Мэттью, который никогда не был женат, осталась большая семья. Родители звезды сериала "Друзья", Джон Беннетт Перри и Сюзанна Моррисон, расстались вскоре после его рождения. У Перри есть четверо сводных сестер и брат.
Самые родные люди Мэттью выразили большое сожаление из-за его потери. Они признались, что он был человеком, который имел в себе очень много любви и умел со всеми им делиться. Также отметили, что увлекаемые актером люди занимали большое место в его сердце.
Мы убиты горем из-за трагической потери нашего любимого сына и брата. Мэтью принес столько радости мира, как актер и друг. Вы все так много значили для него, и мы ценим огромное излияние любви,
– признались родные.
29 октября бюро судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес завершило вскрытие тела актера, которого нашли мертвым в джакузи. Результаты токсикологической экспертизы ожидаются несколько недель. Потому тело передадут родным в ближайшее время.
Как смерть звезды прокомментировали друзья
- Сельма Блэр (Венди) : "Мой старший друг. Все мы любили Мэттью Перри, и я особенно. Каждый день. Я любила его очень. И он меня. И я сломалась. Разбито сердце. Сладких снов, Мэтти. Сладких снов".
- Мэгги Виллер (Дженис): "Какая потеря. Мир будет скучать по тебе, Мэттью Перри. Радость, которую ты принес многим за свою слишком короткую жизнь, будет жить. Я чувствую себя очень благословенной каждым творческим моментом, который мы разделили".
- Пейджет Брюстер (Кэтти) : "Он был добр ко мне в "Друзьях", и каждый раз, когда я видела его через десятилетие. Пожалуйста, прочтите его книгу. Это было его наследие, чтобы помочь. Хотя он не успокоится... Он и так слишком занят, заставляя всех там смеяться".
- Официальный аккаунт "Друзей": " Мы опустошены, узнав о смерти Мэтью Перри. Он был подлинным подарком для всех нас. Наше сердце обращено к его семье, близким и всем его поклонникам".