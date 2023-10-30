Родные Мэттью Перри впервые прокомментировали его смерть: "Мы убиты горем"

Тело актера Мэттью Перри обнаружили мертвым в его доме. Окончательную причину смерти до сих пор назвать не могут, но родные Мэттью уже высказались публично о своей боли.

Мэтью обожали женщины, друзья ценили за прекрасное чувство юмора, критики восхищались талантом и предсказывали большое будущее. Читайте, как прокомментировали болезненную утрату родные и друзья.

Рекомендуем 5 испанских сериалов на Netflix, от которых нельзя оторваться

Родные прокомментировали смерть Мэттью Перри

У Мэттью, который никогда не был женат, осталась большая семья. Родители звезды сериала "Друзья", Джон Беннетт Перри и Сюзанна Моррисон, расстались вскоре после его рождения. У Перри есть четверо сводных сестер и брат.

Самые родные люди Мэттью выразили большое сожаление из-за его потери. Они признались, что он был человеком, который имел в себе очень много любви и умел со всеми им делиться. Также отметили, что увлекаемые актером люди занимали большое место в его сердце.

Мы убиты горем из-за трагической потери нашего любимого сына и брата. Мэтью принес столько радости мира, как актер и друг. Вы все так много значили для него, и мы ценим огромное излияние любви,

– признались родные.

29 октября бюро судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес завершило вскрытие тела актера, которого нашли мертвым в джакузи. Результаты токсикологической экспертизы ожидаются несколько недель. Потому тело передадут родным в ближайшее время.

Как смерть звезды прокомментировали друзья