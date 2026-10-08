Не только "Одиссея": 4 лучших фильма с Мэттом Деймоном ко дню рождения актера

8 октября голливудская звезда Мэтт Деймон отмечает свой 56-й день рождения. Этот талантливый актер и сценарист мастерски воплощал на экране самых разных героев, которые так полюбились зрителям во всем мире.

24 Канал собрал самые яркие фильмы с участием Мэтта Деймона, которые гарантированно подарят вам чудесный вечер перед экраном и продемонстрируют многогранность таланта именинника.

"Умница Уилл Хантинг"

Рейтинг IMDb: 8,4

Гениальный юноша с феноменальной памятью работает обычным уборщиком в Массачусетском технологическом институте. Парень постоянно попадает в неприятности из-за своего сложного характера. Профессор математики замечает невероятный талант парня и предлагает ему сделку: Уилл избежит тюрьмы, но должен изучать точные науки и регулярно посещать психоаналитика. Опытный врач помогает бунтарю разобраться со своими внутренними демонами и найти свое место в этом мире. Эта трогательная история принесла Деймону его первый "Оскар" за написание оригинального сценария.

"Умница Уилл Хантинг": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают невероятно искреннюю игру Робина Уильямса и глубокий психологизм истории. В то же время киноэксперты критикуют картину за несколько предсказуемый финал и чрезмерную сентиментальность в раскрытии любовной линии, что делает повествование немного наивным.

"Идентификация Борна"

Рейтинг IMDb: 7,8

Рыбаки спасают в водах Средиземного моря раненого мужчину, который абсолютно ничего не помнит о своем прошлом, однако обладает смертоносными боевыми навыками. Герой находит в банковской ячейке несколько паспортов, большую сумму денег и оружие, после чего начинает опасный путь к восстановлению собственной памяти. За ним сразу же начинают охоту профессиональные наемники и спецслужбы, поэтому мужчина вынужден постоянно бежать и защищать свою жизнь.

"Идентификация Борна": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают реалистичные боевые сцены и блестящую физическую подготовку главного героя. Впрочем, киноэксперты критикуют фильм за слабое раскрытие второстепенных персонажей и хаотичный монтаж во время автомобильных погонь, что мешает полноценно насладиться картиной.

"Талантливый мистер Рипли"

Рейтинг IMDb: 7,4

Бедный юноша Том Рипли получает предложение от богатого американца поехать в Италию и убедить его избалованного сына вернуться домой. Парень быстро увлекается роскошной жизнью наследника и решает любой ценой стать частью этого элитного мира. Он мастерски копирует поведение, голос и привычки своего нового друга, постепенно превращаясь в хладнокровного манипулятора.

"Талантливый мистер Рипли": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают визуальную красоту итальянских пейзажей и убедительную игру Мэтта Деймона. Однако киноэксперты критикуют картину за некоторую затянутость событий во второй половине.

"Одиссея"

Рейтинг IMDb: 8,4

Кристофер Нолан представил масштабную экранизацию классического мифа о долгом пути домой после Троянской войны. Великий Одиссей в исполнении Мэтта Деймона вынужден преодолевать гнев богов, сталкиваться с мифическими чудовищами и бороться за собственное выживание ради возвращения на родную Итаку. Эта амбициозная кинокартина демонстрирует совершенно новый взгляд на древнегреческое наследие и заставляет искренне сопереживать легендарному герою.

"Одиссея": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают высокий технический уровень съемки, режиссерский замысел и феноменальный актерский состав. В то же время эксперты критикуют авторов за спорные изменения в классическом сюжете Гомера.

Новая масштабная киноэпопея Кристофера Нолана "Одиссея" покорила мир и вновь вернула интерес зрителей к древнегреческим мифам. Если вы до сих пор находитесь под впечатлением от этого фильма и срочно ищете, что посмотреть похожего, то предлагаем ознакомиться с нашей подборкой лучших фильмов с Мэттом Деймоном для идеального вечера.