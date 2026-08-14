Мог ли он стать Джеком Доусоном: неожиданная история Макконаги и "Титаника"

Мэттью Макконехи решил наконец разобраться с историей, которая преследует его на протяжении многих лет. Актер заявил, что никогда не отказывался от роли Джека Доусона в "Титанике" – ему ее просто не предложили.

Как сообщает People, по словам Макконаги, он действительно проходил прослушивание вместе с Кейт Уинслет и после него был почти уверен, что роль достанется ему. Но вместо билета на "Титаник" получил… ничего. Роль в итоге досталась Леонардо Ди Каприо, который после фильма стал международной звездой.

Я не отказывался от "Титаника". Я никогда не получал предложения, – пояснил актер.

А затем добавил, что если бы роль все-таки предлагали, ему было бы интересно найти агента, который умудрился отказаться от нее за него – и теперь должен ему деньги.



Мэттью Макконехи / Фото Getty Images



Есть, правда, и другая версия этой истории. По воспоминаниям продюсера Джона Ландау, Макконеги хорошо проявил себя на пробах с Уинслет, но Джеймсу Кэмерону не понравился его характерный техасский акцент. Режиссер попросил сыграть сцену по-другому, однако актер остался при своем варианте.

В итоге Макконаги не стал Джеком, Ди Каприо стал, а киноистория получила одну из самых известных пар в мировом кинематографе.

А вот через несколько лет Макконахи получил одну из своих самых известных ролей – астронавта Купера в "Интерстелларе" Кристофера Нолана. Съемки были не менее масштабными: команда создавала реалистичные декорации космического корабля, а часть сцен снимала прямо среди ледников Исландии.