Не "Друзьями" едиными: 5 лучших фильмов с Мэттью Перри
Выдающийся американский актер Мэттью Перри стал известным благодаря своей знаковой роли Чендлера в сериале "Друзья", который стал любимым для многих. Но у Перри были и другие значительные роли в кино, которые тоже помочь ему закрепиться как одному из лучших актеров в комедийном жанре и не только.
Сегодня, 19 августа, Мэттью Перри мог бы праздновать 55 день рождения. В память о знаменитом и талантливом актере Кино 24 предлагает посмотреть лучшие фильмы с его участием.
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"История Рона Кларка"
Трогательный биографический фильм рассказывает об учителе Роне Кларке, который покидает маленький город, чтобы преподавать в школе в Гарлеме. Он применяет нетрадиционные методы преподавания, хоть сталкивается со скептицизмом. Благодаря своей работе он меняет жизнь учеников и завоевывает авторитет.
За эту роль Перри получил несколько номинаций и высокую оценку от критиков.
Мэттью Перри в кино / Кадр из фильма
"Нечувствительный"
Хадсон Милбенк – успешный сценарист, который живет в Голливуде. Вдруг он чувствует странные симптомы и обращается к психиатру. У героя диагностируют деперсонализацию – состояние, из-за которого он чувствует себя оторванным от реальности. С каждым разом он переживает все более странные эпизоды и сталкивается со своим прошлым.
Мэттью Перри был не только актером в фильме, но и исполнительным продюсером. Несмотря на то, что лента получила неоднозначные отзывы, она подробно углубилась в проблемы психологического здоровья. Эта работа актера также доказала, как он может находить юмор в самых сложных темах.
Мэттью Перри в кино / Кадр из фильма
"Девять ярдов"
В центре сюжета фильма – история дантиста Николаса Озерански. Он устал от рутинной жизни: скучной работы, долгов, налогов и жены. Жизнь мужчины меняется, когда рядом поселяется загадочный сосед, очень похожий на криминального авторитета.
Лента известна своими шутками, но здесь присутствует и криминал, и напряжение. Брюс Уиллис, который удачно сыграл в паре с Мэттью Перри, позже принял участие в нескольких эпизодах "Друзей".
Мэттью Перри в кино / Кадр из фильма
"Поспешишь – людей насмешишь"
Алекс Уитман познакомился с очаровательной Изабель и провел с ней одну ночь в Лас-Вегасе. Она не проходит бесследно: девушка узнает, что беременна. Пара решает пожениться, одновременно Алексу предлагают повышение на работе. Он должен найти баланс между работой и личной жизнью.
Сначала к фильму относились критически, но он смог стать любимой романтической комедией для многих. Однажды Мэттью Перри назвал эту ленту своей любимой.
Мэттью Перри в кино / Кадр из фильма
"Танцы до рассвета"
Подростковая комедийная драма рассказывает о событиях, происходящих в школе, в день выпускного вечера. Старшеклассники познают все сложности в темах дружбы, романтических отношений и понимания самих себя.
Фильм в ностальгическом тоне показал переживания подростков и помог многим актерам показать свои возможности на большом экране.
Мэттью Перри в кино / Кадр из фильма
Заметим, Мэттью Перри умер 28 октября из-за острого воздействия кетамина, высокую концентрацию которого нашли в крови актера. Полиция арестовала пятерых человек, которых обвиняют в смерти Перри – среди них двое врачей, ассистент и друг Мэттью и "королева кетамина". Только трое из них признали свою вину.