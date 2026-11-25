По данным Entertainment Weekly, спустя три года после смерти голливудского актера Мэттью Перри на его могиле заменили мемориальную табличку, убрав символическую отсылку к сериалу "Друзья".

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Как сейчас выглядит могила Мэттью Перри

Журналисты издания посетили кладбище Forest Lawn Memorial Park на Голливудских холмах, где похоронен актер, и заметили изменения.

Табличка на могиле Мэттью Перри / Фото Jillian Sederholm для EW (2)



Прежнюю мемориальную табличку, появившуюся лишь в январе 2026 года, заменили на более крупную. На старой, помимо полного имени актера и дат его рождения и смерти, была надпись "Much Loved – Friend" ("Очень любимый друг"), отсылавшая к легендарному ситкому.

Теперь надпись изменили. В верхней части новой таблички выгравировано "Покойся", а в нижней – "Мы любим тебя всем сердцем".

Причины замены мемориальной таблички пока неизвестны.

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Что известно о смерти Мэттью Перри

Актер скончался 28 октября 2023 года в возрасте 54 лет. Его нашли без признаков жизни в джакузи в собственном доме в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стали острые последствия воздействия кетамина.

Расследование обстоятельств трагедии привело к предъявлению обвинений пяти лицам.

В октябре 2026 года Netflix также выпустил трехсерийный документальный проект, посвященный жизни актера, его борьбе с зависимостью и историям, которыми поделились близкие.

Ранее сестра актера рассказала о том, как он чувствовал себя во время съемок сериала "Друзья".