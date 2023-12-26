Приклеил руки к коленям: бывшая Мэттью Перри о шокирующих деталях борьбы актера с наркотиками

Экс любимая Мэттью Перри рассказала о его способах борьбы с наркотической зависимостью перед смертью. Однажды актер использовал клей, чтобы побороть свою проблему.

Раньше Кэти Эдвардс требовала дополнительного расследования против врачей актера, а теперь рассказала шокирующие детали. Узнайте в материале, рассказанном бывшей девушкой актера о его радикальных методах борьбы с наркотической зависимостью.

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Мэттью Перри боролся с наркотиками: что рассказала Кэти Эдвардс

Кэти Эдвардс вспомнила, что в один момент она застала Мэттью в его доме в Голливуде. Он приклеил руки к коленям, чтобы удержаться от употребления запрещенных веществ. Тогда актер смотрелся очень несчастно.

Он всю ночь употреблял множество наркотиков, вероятнее всего, крек, кокаин и другие вещества. Это было отчаянно грустно. Мне пришлось использовать жидкость для снятия лака с ногтей и оливковое масло, чтобы освободить его,

– заявила Кэти.

Кэти Эдвардс имеет вопросы к врачам Мэттью Перри

Кэти убеждена, что врачи информируют не до конца правду. По мнению актрисы, Мэттью не мог просто так утопиться в джакузи, она считает, что это был рецидив.

Полицейские не обнаружили никаких наркотических веществ в его доме. Но Кэти утверждает, что звезда "Друзей" всегда была параноиком, и прятал все следы от наркотиков, а при необходимости покупал новый запас.

Актриса также рассказала, почему она считает, что у Мэттью Перри произошел рецидив. По ее словам, сам актер намекал на это. В течение короткого периода перед смертью Перри производил публикации, подписываясь как "Мэттман". Кэти утверждает, что именно так Мэттью называл себя во время употребления наркотиков.