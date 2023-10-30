Судмедэксперт провел вскрытие тела Мэттью Перри: удалось ли установить причину смерти актера

Актер культового сериала "Друзья" Мэттью Перри скончался 29 октября. Тело нашли в джакузи и передали судмедэкспертам для выяснения точной причины смерти. Впрочем, во время первого вскрытия не удалось определить, что произошло с Мэттью.

Смерть Перри расследует отдел грабежей и убийств полиции Лос-Анджелеса. Читайте, что сообщило следствие о выяснении причин гибели Мэттью Перри.

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Что сообщили правоохранители

Правоохранительные службы сообщили, что вариант убийства в данной ситуации не рассматривается. Судебный эксперт определил причину смерти как "неопределенную".

"В случаях, когда причина смерти не может быть определена при вскрытии, выдается отложенный сертификат до завершения дополнительных экспертиз", – говорится в инструкции судмедэксперта Лос-Анджелеса.

Представитель пожарной службы Лос-Анджелеса сообщил, что в субботу, 28 октября, в 16.07 поступил звонок на линию 911. Полиция отреагировала в 16.10 и вскоре после этого описала этот вызов как "расследование смерти".

Мэттью Перри нашли мертвым в его доме

Тело актера обнаружили в его доме. Источники правоохранительных органов отмечали, что на месте происшествия не нашли наркотиков или насилия, поэтому вероятная причина смерти – остановка сердца.

"Нам рассказали, что Мэтью вернулся домой. Нам сказали, что когда его ассистент вернулся примерно через два часа, он увидел, что Мэтью не отвечает и позвонил в 911. Наши источники говорят, что первые службы быстрого реагирования прибыли по вызову из-за остановки сердца. Непонятно, где именно это произошло», – говорится в материале.

Тело актера передадут родственникам в ближайшее время.

Актер предсказал свою смерть

В сети предполагают, что американо-канадский актер предсказал свою смерть последним фото в инстаграмме. Звезда культового сериала "Друзья" поделился снимком, на котором он отдыхает в джакузи – том самом месте, где через несколько дней его тело обнаружили без признаков жизни.

О такая теплая вода кружит вокруг, вам тоже хорошо? Я Мэттмен,

– написал актер.