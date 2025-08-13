Ни для кого не секрет, что актеры легендарного сериала "Друзья" были близкими и вне съемочной площадки. Так, в период многолетней наркотической зависимости Мэттью Перри коллеги изрядно поддерживали актера.

Дженнифер Энистон рассказала об этом тяжелом периоде. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на интервью Vanity Fair.

Дженнифер Энистон рассказала о многолетней зависимости Перри: что сказала актриса?

Дженнифер Энистон рассказала, что Мэттью Перри много лет боролся с наркотической зависимостью. Это стало причиной страданий, которых пришлось испытать актеру. Поэтому Энистон отметила, что часть ее даже радуется, что все это закончилось и он больше никогда не будет страдать. Она также сказала, что они с коллегами сериала "Друзья" оплакивали Мэттью еще задолго до его смерти.

Мы сделали все, что могли, когда могли. Но было почти такое ощущение, будто мы долго оплакивали Мэттью, потому что его борьба с этой болезнью была действительно тяжелой для него. Как бы трудно это ни было для всех нас и для поклонников, есть часть меня, которая думает, что это к лучшему. Я рада, что он избавился от этой боли,

– призналась Энистон.

Кстати, в своих мемуарах Мэттью Перри рассказывал о поддержке коллег из сериала "Друзья" в период, когда он боролся с наркозависимостью. Напомним, что актер умер 28 октября 2023 года, ему было 54 года. Известно, что причиной смерти стало острое действие кетамина.