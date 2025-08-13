Дженніфер Еністон про багаторічну боротьбу Меттью Перрі з залежністю: "Ми зробили все, що могли"
- Дженніфер Еністон розповіла про боротьбу Меттью Перрі з наркотичною залежністю та підтримку з боку колег серіалу "Друзі".
- Меттью Перрі помер 28 жовтня 2023 року від гострої дії кетаміну, йому було 54 роки.
Ні для кого не секрет, що актори легендарного серіалу "Друзі" були близькими та поза знімальним майданчиком. Так, у період багаторічної наркотичної залежності Меттью Перрі колеги неабияк підтримували актора.
Дженніфер Еністон розповіла про цей важкий період. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на інтерв'ю Vanity Fair.
Рекомендуємо Легендарний Джонні Депп може повернутися до "Піратів Карибського моря": за яких умов
Дженніфер Еністон розповіла про багаторічну залежність Перрі: що сказала акторка?
Дженніфер Еністон розповіла, що Меттью Перрі багато років боровся з наркотичною залежністю. Це стало причиною страждань, яких довелося зазнати актору. Тож Еністон зазначила, що частина її навіть радіє, що все це закінчилося і він більше ніколи не страждатиме. Вона також сказала, що вони з колегами серіалу "Друзі" оплакували Меттью ще задовго до його смерті.
Ми зробили все, що могли, коли могли. Але було майже таке відчуття, ніби ми довго оплакували Меттью, бо його боротьба з цією хворобою була справді важкою для нього. Як би важко це не було для всіх нас і для шанувальників, є частина мене, яка думає, що це на краще. Я рада, що він позбувся цього болю,
– зізналась Еністон.
До речі, у своїх мемуарах Меттью Перрі розповідав про підтримку колег з серіалу "Друзі" в період, коли він боровся із наркозалежністю. Нагадаємо, що актор помер 28 жовтня 2023 року, йому було 54 роки. Відомо, що причиною смерті стала гостра дія кетаміну.