Расправляй крылья и лети, – Мэтт Леблан из "Друзей" трогательно попрощался с Мэттью Перри

Звезда сериала "Друзья" Мэтт Леблан долго не говорил о смерти коллеги Мэттью Перри. Впрочем, теперь актер адресовал щемящее прощальное сообщение покойному другу.

В своем инстаграмме Мэтт Леблан опубликовал подборку личных фото и щемящий текст, адресованный Мэттью. Читайте в материале, написанном актером в публикации, которая пробирает до слез.

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Мэтт Леблан почтил Мэттью Перри

Актер опубликовал фотографии, где они с Мэттью в образах Чендлера и Джои в сериале "Друзья". На последнем фото все шесть друзей из культовой ленты обнимаются.

С тяжелым сердцем я прощаюсь. Время, которое мы провели вместе, честно говоря, является одним из самых любимых в моей жизни,

– написал Леблан под фотографиями.

Актер добавил, что только одна мысль о Мэттьи заставляет его улыбаться, потому что воспоминания об их искренней дружбе всегда будут греть его сердце.

Расправляй крылья и лети, брат, ты наконец-то свободен. С любовью. Думаю, что ты оставишь себе 20 долларов, которые мне виноват,

– написал Леблан в шутку, в стиле Джои.

Мэтт Леблан и Мэттью Перри были друзьями не только в сериале

Леблан рассказывал в интервью, что Мэттью ему как младший брат. Интересно, ведь даже расстояние, время или долгий перерыв в общении не помешали их дружеским отношениям. Актеры могли, долго не видевшись, встретиться и общаться как самые родные люди.



Мэтт Леблан и Мэттью Перри / Коллаж 24 Канала