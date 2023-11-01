Умер ли Мэттью Перри от наркотиков: известны результаты токсикологических тестов

У Мэттью Перри, который умер в джакузи в собственном доме в Лос-Анджелесе 28 октября, были определенные проблемы с наркотиками. Поэтому судмедэксперты перед экспертизой не отменяли того факта, что актер мог умереть от передозировки таблетками.

Узнайте в материале 24 Канала, что обнаружила последняя токсикологическая экспертиза, и выяснили ли уже окончательную причину смерти Мэттью Перри.

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Причина смерти Мэттью Перри

Согласно новому отчету, токсикологические тесты не обнаружили в организме Перри фентанила или метамфетамина. На протяжении всей своей жизни Мэттью откровенно рассказывал о борьбе с наркотиками и алкоголем. Последний тест на наркотики показал, что в крови звезды сериала "Друзья" не были обнаружены следы наркотических веществ. Однако остается неизвестным, употреблял ли актер на момент смерти лекарства, которые выдаются по рецепту.

Ранее сообщалось, что следователи нашли в доме Перри лекарства, выдаваемые по рецепту, но все они были правильно обозначены и хранились вместе с другими медикаментами.

Таким образом, причина смерти актера по-прежнему остается неустановленной. Источники из близкого окружения Перри утверждают, что на момент смерти он был "чист и трезв".

Актера нашли мертвым в джакузи

В сети предполагают, что Мэттью Перри предсказал свою смерть последним фото в Instagram. Звезда культового сериала "Друзья" поделился снимком, на котором он отдыхает в джакузи, на том самом месте, где через несколько дней его тело обнаружили без признаков жизни.