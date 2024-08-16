Арестованы пятеро подозреваемых в смерти Мэттью Перри: сколько лет тюрьмы им грозит

15 августа, правоохранители Южной Калифорнии арестовали пятерых подозреваемых по делу о смерти звезды сериала "Друзья" Мэттью Перри. Уже известны имена преступников и срок лишения свободы для каждого из них.

Актер умер вследствие острого отравления кетамином, который в течение месяца постоянно употреблял. С процессом доставки наркотического вещества Мэттью помогали пять человек.

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Подозреваемые продали звезде не менее 20 ампул кетамина и получили 55 тысяч долларов наличными. В течение месяца врач Сальвадор Пласенсия, обвиняемый в убийстве Перри, вводил актеру вещество. Наркотическая зависимость Мэттью только усиливалась и желание получить большую дозу кетамина побуждало его искать препарат у уличных торговцев.

К тому же правоохранительные органы установили, что уровень кетамина в организме звезды был чрезвычайно высоким, а вещество было предназначено точно не для лечения тревоги и депрессии.

В то же время среди подозреваемых по делу смерти Перри есть:

Сальвадор Пласенсия – врач, который не признает свою вину. Его обвинили в распространении кетамина и фальсификации документов. Мужчине грозит до 120 лет лишения свободы.

– врач, который не признает свою вину. Его обвинили в распространении кетамина и фальсификации документов. Мужчине грозит Джасвин Сангха – женщина, которая продавала наркотики. Она может получить пожизненное заключение за хранение и распространение вещества.

– женщина, которая продавала наркотики. Она может получить за хранение и распространение вещества. Кеннет Ивамаса – ассистент актера. Именно он нашел тело звезды в доме. Мужчина признал свою вину и признался, что в день смерти Мэттью таки ввел ему препарат. Ему грозит до 15 лет лишения свободы .

– ассистент актера. Именно он нашел тело звезды в доме. Мужчина признал свою вину и признался, что в день смерти Мэттью таки ввел ему препарат. Ему грозит . Марк Чавес – врач, который выписал мошеннический рецепт и продал кетамин Мэттью Перри. Мужчина может получить до 10 лет тюрьмы.

– врач, который выписал мошеннический рецепт и продал кетамин Мэттью Перри. Мужчина может получить Эрик Флеминг – друг Мэттью Перри. Подозреваемый также продал актеру наркотики. Мужчине грозит до 25 лет лишения свободы.

Напомним, 28 октября 2023 года Мэттью Перри умер из-за острого воздействия кетамина. Расследование смерти актера началось через полгода после его гибели.