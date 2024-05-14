Обогнал "20 дней в Мариуполе": украинский фильм снова стал самым популярным на Netflix

Три недели подряд украинская документальная лента Мстислава Чернова возглавляла список самых популярных на Netflix. Но теперь "20 дней в Мариуполе" оказался на второй строчке, а лидером по просмотрам стал другой украинский фильм – "Мой карпатский дедушка".

Комедийно-трагический фильм от режиссера Зазы Буадзе возглавил список популярных стриминговых фильмов на платформе Netflix украинского сегмента. Известно, что это совместный проект Украины, Италии, Молдовы и Чехии.

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"Мой карпатский дедушка" стал самым популярным на Netflix

Премьера фильма состоялась в конце февраля. С 1 мая он стал доступен для просмотра на Netflix и быстро обрел популярность, выбившись в лидеры.

"Мой карпатский дедушка": смотрите онлайн трейлер фильма

В фильме главные роли исполнили известный украинский актер кино Богдан Бенюк и молодая звезда итальянского кино Симоне Коста.

Лента "Мой карпатский дедушка": о чем сюжет

В сюжете фильма 16-летний Микеле из Италии, крайне разбитый трагическими событиями, внезапно получает неожиданную информацию: его дедушка Михаил проживает в селе Бережница, что находится в сердце Карпат.

Решив отправиться в путешествие, Микеле покидает солнечную Геную, чтобы исполнить последнее желание своей покойной матери.

Этот важный шаг открывает дверь к встрече двух разных миров – дедушки, который живет в спокойном горном селе, и внука, который до этого времени жил в суетливом городе. Начинается уникальная история, в которой важную роль играют не только межпоколенческие разногласия и различные менталитеты, но и препятствия языкового общения.

Однако в конце концов семейные связи и способность к компромиссу побеждают.