Популярный сериал Гая Ричи о Шерлоке Холмсе официально продлили на второй сезон

4 марта 2026 года в свет вышел сериал "Молодой Шерлок", над которым работал Гай Ричи. А теперь ленту официально продлили на второй сезон.

Издание Deadline уже подтвердило, что работа над новым сезоном уже началась. В материале рассказываем, что известно о продолжении.

Продолжение сериала "Молодой Шерлок": что известно на данный момент?

В марте 2026 года вышел сериал "Молодой Шерлок", который стал настоящим хитом. Поэтому Amazon Prime Video уже официально подтвердил заказ новых эпизодов.

Гай Ричи снова вернется в режиссерское кресло и выступит продюсером всех новых серий. Сериал стал одним из самых успешных оригинальных проектов платформы и возглавил стриминговые чарты в 95 странах.

На IMDb он получил оценку 7,5 из 10. Пока неизвестно, когда именно выйдут новые эпизоды, однако работа над ними уже началась.

Что интересно знать о 1-м сезоне?

Первый сезон рассказывал о том, как молодой Шерлок Холмс встретил Джеймс Мориарти. В сериале их отношения начинаются с дружбы, и герои объединяют свои детективные способности, чтобы разгадать сложную тайну.

В первом сезоне сыграли Гиро Файнс-Тиффин, Донал Финн, Цзин Луси, Джозеф Файнс, Макс Айронс, Колин Ферт и другие. Кто присоединится к актерскому составу в новом сезоне – пока неизвестно.

Первый сезон насчитывал 8 эпизодов общей продолжительностью около 6,5 часов. Детали второго сезона пока не разглашают.