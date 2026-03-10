Вышел новый сериал о Шерлоке Холмсе от режиссера Гая Ричи, который можно посмотреть за день
- Сериал "Молодой Шерлок" снял режиссер Гай Ричи для Amazon Prime Video, и он состоит из 8 серий.
- Сюжет рассказывает о молодом Шерлоке Холмсе, который вместе с Джеймсом Мориарти расследует исчезновение свитков и убийство.
4 марта на Amazon Prime Video вышел детективный сериал "Молодой Шерлок" о вымышленном персонаже книг английского писателя Артура Конана Дойла, детективе Шерлоке Холмсе. Его снял известный режиссер Гай Ричи.
Новый сериал о Шерлоке Холмсе имеет всего 8 серий, поэтому его можно посмотреть за один день. Трейлер, актерский состав и описание сюжета – смотрите в материале 24 Канала.
О чем сериал "Молодой Шерлок"?
История начинается задолго до того, как Шерлок Холмс стал легендарным детективом. 19-летний парень не может жить без неприятностей. Главный герой занимается карманными кражами, из-за чего получает шестимесячный тюремный срок, но ему на помощь приходит старший брат Майкрофт.
Отец братьев, Сайлас, находится в командировке, а их мать, Корделия, оказалась в психиатрической больнице. Так, направление Шерлока на правильный путь ложится на плечи Майкрофта. Он предлагает брату новую работу.
Холмсу не очень нравится роль разведчика или уборщика в Оксфордском университете. Однажды у уважаемой гостьи сэра Буцефалуса Ходжа, принцессы Гулун Шо'ань, исчезают драгоценные свитки. В преступлении обвиняют Шерлока и Джеймса Мориарти, поэтому они объединяются, чтобы найти реликвию. Однако ребята оказываются в центре расследования убийства.
"Молодой Шерлок": смотрите онлайн трейлер сериала
Актерский состав
- Хиро Файнс-Тиффин – Шерлок Холмс
- Донал Финн – Джеймс Мориарти
- Зин Ценг – принцесса Гулун Шо'ань
- Джозеф Файнс – Сайлас Холмс
- Наташа Мак-Елгон – Корделия Холмс
- Макс Айронс – Майкрофт Холмс
- Колин Ферт – сэр Буцефалус Ходж
Какой еще сериал о Шерлоке Холмсе стоит посмотреть?
В 2010 году состоялась премьера британского сериала "Шерлок Холмс", который в конце концов стал довольно популярен. Это история о жизни детектива и его товарища доктора Ватсона в современном мире.
Вместо записок – мобильные телефоны, вместо мемуаров доктора Ватсона – онлайн-блог, а вместо любимой трубки Холмса – никотиновые пластыри. В сериале детектив разрывает преступления и пытается поймать злого профессора Мориарти.