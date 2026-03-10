Вышел новый сериал о Шерлоке Холмсе от режиссера Гая Ричи, который можно посмотреть за день

4 марта на Amazon Prime Video вышел детективный сериал "Молодой Шерлок" о вымышленном персонаже книг английского писателя Артура Конана Дойла, детективе Шерлоке Холмсе. Его снял известный режиссер Гай Ричи.

Новый сериал о Шерлоке Холмсе имеет всего 8 серий, поэтому его можно посмотреть за один день. Трейлер, актерский состав и описание сюжета – смотрите в материале 24 Канала.

О чем сериал "Молодой Шерлок"?

История начинается задолго до того, как Шерлок Холмс стал легендарным детективом. 19-летний парень не может жить без неприятностей. Главный герой занимается карманными кражами, из-за чего получает шестимесячный тюремный срок, но ему на помощь приходит старший брат Майкрофт.

Отец братьев, Сайлас, находится в командировке, а их мать, Корделия, оказалась в психиатрической больнице. Так, направление Шерлока на правильный путь ложится на плечи Майкрофта. Он предлагает брату новую работу.

Холмсу не очень нравится роль разведчика или уборщика в Оксфордском университете. Однажды у уважаемой гостьи сэра Буцефалуса Ходжа, принцессы Гулун Шо'ань, исчезают драгоценные свитки. В преступлении обвиняют Шерлока и Джеймса Мориарти, поэтому они объединяются, чтобы найти реликвию. Однако ребята оказываются в центре расследования убийства.

"Молодой Шерлок": смотрите онлайн трейлер сериала

Актерский состав

Хиро Файнс-Тиффин – Шерлок Холмс

Донал Финн – Джеймс Мориарти

Зин Ценг – принцесса Гулун Шо'ань

Джозеф Файнс – Сайлас Холмс

Наташа Мак-Елгон – Корделия Холмс

Макс Айронс – Майкрофт Холмс

Колин Ферт – сэр Буцефалус Ходж

Какой еще сериал о Шерлоке Холмсе стоит посмотреть?

В 2010 году состоялась премьера британского сериала "Шерлок Холмс", который в конце концов стал довольно популярен. Это история о жизни детектива и его товарища доктора Ватсона в современном мире.

Вместо записок – мобильные телефоны, вместо мемуаров доктора Ватсона – онлайн-блог, а вместо любимой трубки Холмса – никотиновые пластыри. В сериале детектив разрывает преступления и пытается поймать злого профессора Мориарти.