Роковая красота и глубокая драма: 3 культовых фильма с Моникой Беллуччи, которые должен посмотреть каждый

Сегодня, 30 сентября, свой 62-й день рождения отмечает Моника Беллуччи. Она всегда смело выбирала сложные, порой провокационные и эмоционально изнурительные роли, которые полюбились зрителям по всему миру.

По случаю дня рождения непревзойденной итальянки 24 Канал подготовил подборку лучших фильмов с ее участием. Они навсегда вписали имя Моники Беллуччи в историю мирового кинематографа.

"Малена" (2000)

Рейтинг IMDb – 7,4

События разворачиваются на фоне Второй мировой войны в уютном сицилийском городке. Неожиданное появление красавицы Малены сводит мужчин с ума и вызывает яростную зависть среди женщин. Когда ее муж уходит на фронт, одинокая женщина оказывается беззащитной перед лицемерием и сплетнями соседей. Юный подросток Ренато становится молчаливым свидетелем трагической борьбы Малены за выживание и достоинство среди человеческой жестокости.

"Малена": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes обозреватели отмечают роскошную режиссуру Джузеппе Торнаторе и актерскую игру Моники Беллуччи, сумевшей передать глубокое одиночество. В то же время рецензенты критикуют чрезмерную фиксацию фильма на внешности героини, что порой затмевает антивоенный смысл картины.

"Квартира" (1996)

Рейтинг IMDb – 7,3

Молодой бизнесмен Макс готовится к свадьбе, но перед важной поездкой в Токио случайно замечает в парижском кафе Лизу – женщину, которую горячо любил несколько лет назад. Одержимый желанием снова увидеть беглянку, мужчина забывает о работе, откладывает рейс и начинает собственное расследование. Поиски приводят его в чужую квартиру, где каждая деталь лишь запутывает лабиринт опасных любовных тайн.

"Квартира": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes критики отмечают утонченное романтическое напряжение и невероятную экранную химию между Моникой Беллуччи и Венсаном Касселем. Впрочем, обозреватели обращают внимание на запутанные флэшбэки, которые требуют от зрителя максимальной внимательности во время просмотра.

"Необратимость" (2002)

Рейтинг IMDb – 7,3

Алекс проводит вечер на вечеринке вместе со своим возлюбленным Маркусом и близким другом Пьером. После внезапной ссоры обиженная девушка решает вернуться домой одна и заходит в темный подземный переход, где на нее нападает неизвестный мужчина. Узнав о страшном преступлении, Маркус и Пьер отправляются по ночному городу на поиски обидчика, чтобы отомстить.

"Необратимость": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты называют фильм смелым экспериментом с формой времени и хвалят Беллуччи за актерскую игру. Однако большинство обозревателей отмечает жестокость сцен, из-за которой картину физически трудно смотреть неподготовленной аудитории.

На днях Моника Беллуччи рассказала о своей жизни после 60 лет.