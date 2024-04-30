Другая сторона популярности: режиссер "20 дней в Мариуполе" начал получать угрозы

Режиссер документального фильма "20 дней в Мариуполе", Мстислав Чернов, стал первым лицом в истории украинского кино, получившим премии Оскар и BAFTA. Его имя было хорошо известным среди журналистской общественности уже давно.

Однако после создания оскароносной ленты, он стал известным и среди кинематографистов. Каждая восходящая слава имеет свою темную сторону. Так, Мстислав Чернов рассказал, что начал получать угрозы.

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Мстислав Чернов получает угрозы: подробности

По словам журналиста, он начал получать угрозы после того, как покинул оккупированный россиянами город. Чернов утверждает, что негативные сообщения появляются почти сразу после того, как он появляется на публике.

"Это негативные проявления. Но они начались уже после Мариуполя и не заканчивались. Поступают каждый раз, когда я появляюсь в публичном пространстве и об этом пишут медиа. Когда я выступал в Европейском парламенте. После Оскара много было угроз", – вспоминает Чернов.

Кроме того, по словам Чернова, существуют другие аспекты, о которых он не может рассказать.

Трудно передвигаться, трудно обеспечивать и безопасность съемки, и безопасность близких, скажем так,

– говорит режиссер.

Угрозы поступали к нему после выступления в Европейском парламенте, а также после получения премии Оскар. Однако он не уточнял, кто именно ему пишет.

Мстислав Чернов – режиссер фильма "20 дней в Мариуполе"

"20 дней в Мариуполе" – это документальная работа Чернова, который в марте 2022 года вместе со своим коллегой Евгением Малолеткой и журналисткой-продюсером Василисой Степаненко находился и работал в оккупированном Мариуполе.

Фильм описывает события, произошедшие в Мариуполе в феврале и марте 2022 года, включая кадры российских обстрелов и бомбардировки роддома.

"20 дней в Мариуполе": смотрите онлайн трейлер фильма