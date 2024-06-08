3 невероятных мультфильма 2024 года, которые уже можно посмотреть онлайн

Мультфильмы замечательны тем, что их можно смотреть всей семьей. Особенно, когда хочется расслабиться, а не забивать голову сложными сюжетами. Кроме того, дети могут почерпнуть что-то полезное, благодаря приключениям главных героев.

В 2024 году вышло много хороших мультфильмов, которые стоит пересмотреть. Редакция Кино 24 собрала подборку лент, которые уже вышли онлайн на украинском. Поэтому запасайтесь вкусностями, просматривайте трейлеры и собирайте близких.

К слову Подарят незабываемые эмоции: 3 фильма, которые стоит посмотреть под открытым небом

"Великаны Ла-Манчи"

11-летнему Альфонсо не по душе обычные каникулы в Ла-Манче. Парень рассказывает, что он – родственник знаменитого Дона Кихота и постоянно становится участником различных приключений вместе с друзьями-кроликами. Однажды они знакомятся с Панчо и Викторией. Теперь новые приятели должны спасти свой город от шторма. Судьба родного дома зависит от маленьких героев.

"Великаны Ла-Манчи": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"История Тито и Винни"

Главные герои мультфильма – мышата Винни и Тито. Они создают музыку и дают концерты по всему миру. Однажды друзья узнали, что скоро начнется страшный потоп. Выход из ситуации был один – попасть на корабль, который построил Ной. Однако спасаться там могли не все животные. Мышата решают не сдаваться и пробраться на корабль любыми способами.

"История Тито и Винни": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Орион и Темряк"

В мультфильме рассказывается об 11-летнем мальчике, по имени Орион. Он имеет тревожность и много других страхов, которые записывает в дневник. Школьник влюблен в девочку Салли и волнуется, что она не захочет пойти с ним в планетарий, куда организуют экскурсию. Однажды ночью к Ориону приходит его самый большой страх – Темряк. После этого начинается увлекательное путешествие, во время которого парень должен избавиться от всего, чего боится.

"Орион и Темряк": смотрите онлайн трейлер мультфильма

Каждый из этих мультфильмов стоит вашего внимания. Выбирайте, что посмотреть уже сегодня вечером вместе с детьми и взрослыми.