Для самых маленьких киноманов: 5 мультфильмов с рождественской атмосферой

Для самых маленьких киноманов Рождественские праздник – время чудес и магии. Это время, когда детское воображение расцветает, а радость от подарков и праздничных моментов переполняет сердце. Чтобы еще больше создать праздничное настроение и подарить детям незабываемые впечатления, включайте им топовые мультфильмы, которые перенесут малышей в волшебный мир Рождества.

Об этом сообщает 24 Канал. Каждый мультфильм – это отдельный маленький праздничный мир, где можно встретить смешных персонажей, пережить увлекательные приключения и насладиться яркими эмоциями.

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"Миссия "Рождественское спасение""

Мы давно привыкли к образу Санта Клауса, который ежегодно приносит подарки детям по всему миру. Однако есть один большой вопрос, который до сих пор остается без ответа: как ему удается все успеть? Как он готовит столько игрушек и конфет, как находит время на каждый праздник, и, главное, как за одну ночь развозит подарки в каждый дом на Земле?

Разумный ответ может быть только один: где-то на Северном полюсе, в глубине бескрайних снежных пустынь, существует огромный технологический центр, где работают эльфы. Они не только готовят игрушки и подарки, но и тщательно разрабатывают сценарий Рождества, распланировав, кто получит какой подарок и когда. Там, на автоматизированных линиях, готовятся все атрибуты праздника: от праздничных костюмов до идеальных коробок с подарками.

Но что же случится, если эта идеальная система даст сбой?

"Миссия "Рождественское спасение": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Клаус"

Молодого почтальона, который только начинает свою карьеру, отправляют на работу в небольшую заснеженную деревню, которая расположена вдали от цивилизации. Это место известно своей неприязненной атмосферой: жители здесь крайне недружелюбны и не склонны к гостеприимству, а сам поселок кажется забытым уголком мира, где каждый живет своей, замкнутой жизнью.

Однако, во время выполнения своих обязанностей, он неожиданно сталкивается со странной фигурой – старым создателем игрушек, который, кажется, никогда не выходит из мастерской. Этот человек, с таинственным взглядом и волшебными руками, создает прекраснейшие игрушки, которые не имеют аналогов в мире. Он окружен своими творениями, и хоть выглядит очень эксцентрично, все же имеет особую ауру доброты и мудрости.

"Клаус": смотрите онлайн трейлер мультфильма

Сначала почтальон не знает, что и думать об этом человеке. Но со временем, между ними завязывается настоящая и необычная дружба. Молодой человек начинает восхищаться мастерством старика и даже находит вдохновение в его работах. Они проводят время вместе, и каждый из них открывает для себя что-то новое – почтальон узнает больше о сердце этой деревни, а старый создатель игрушек получает шанс поделиться своей жизненной мудростью и умением создавать чудеса из простых материалов.

"Гринч"

Анимационный фильм, создан по мотивам знаменитой книги Доктора Сьюза "Как Гринч украл Рождество", является современной интерпретацией классической истории, что уже давно полюбилась зрителям по всему миру. В основе фильма – история о Гринче, злющем и одиноком создании, которое живет в горах в окрестностях городка, где празднуют Рождество.

"Гринч": смотрите онлайн трейлер мультфильма

Гринч ненавидит этот праздник и решает украсть Рождество у всех жителей городка, собрав все подарки и украшения, что делают праздник таким волшебным.