Затронут душу каждого: 3 топовых мультфильма для просмотра с семьей

Зимние праздники это возможность побыть с семьей. Провести с близкими время можно за просмотром теплого мультфильма, который понравится каждому члену семьи.

Мультфильмы – это смесь анимации, героев, запоминающихся с первого раза, и сильные месседжи, пишет 24 Канал. Рекомендуем посмотреть эти анимационные ленты и родителям, и детям – они тронут сердца каждого.

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"Красавица и Чудовище" (1991)

Умная и независимая девушка Белль попадает в замок, где живет Чудовище. На самом деле это принц, которого прокляли за его жестокость. Со временем между ними возникают настоящие чувства и любовь, способные разрушить проклятие.

"Красавица и Чудовище": смотрите трейлер онлайн

Это первый анимационный фильм, который номинировали на Оскар. Даже сегодня герои, красивая анимация и трогательная история любви остается одной из лучших в Disney.

"Король Лев" (1994)

Маленький львенок Симба убегает из королевства после трагической гибели отца и подставы со стороны родного дяди. Впоследствии он понимает, что должен вернуться и восстановить справедливость.

"Король Лев": смотрите трейлер онлайн

Это один из величайших мультфильмов как по сюжету, так и по анимации. Идеи и история этой ленты коснется души человека, какого бы возраста он ни был.

"Панда Кунг-Фу" (2008)

По кажется неуклюжей пандой, который ни на что не годится. Неожиданно он становится Избранным воином кунг-фу. Вместе с талантливыми мастерами и наставником Шифу он должен победить грозного врага и защитить Долину Мира.

"Панда Кунг-Фу": смотрите трейлер онлайн

Это поучительный мультфильм о том, что не обязательно кардинально менять себя, чтобы раскрыть свой потенциал. Сначала По пытается притворяться "настоящим" Воином-Драконом, но только тогда, когда принимает свою личность – превосходит всех.