Объединят перед экраном всю семью: 4 хороших мультфильма для семейного просмотра

Вопреки стереотипам, не каждый мультфильм предназначен для детей и не каждая анимационная лента способна понравиться всей семье. Однако некоторые картины с головокружительными приключениями, смешными шутками и трогательными моментами непременно заставят всю семью хорошо провести время за просмотром.

Кино 24 расскажет об одних из лучших детских мультфильмов, которые развлекут всю семью. Ведь найдут отклик в сердцах и взрослых, и детей.

Смотрите также От эпической классики до комедий: 6 фильмов, которые надо посмотреть на Пасху

"Головоломка"

В центре сюжета – любознательная и жизнерадостная девочка Райли. Ею управляют пять эмоций – Радость, Грусть, Страх, Гнев и Брезгливость. Вдруг жизнь Райли меняется – она с родителями переезжает в мегаполис. Эмоции проходят непростой путь, пытаясь сохранить равновесие.

Этот чрезвычайно веселый мультфильм не только захватывает красочной анимацией, но и помогает лучше понять себя и детей. Он учит, что все эмоции – важны и нужны.

"Головоломка": смотрите трейлер онлайн

"Митчеллы против Машин"

Кэти не может дождаться дня, когда поедет учиться в колледж. Но перед этим папа хочет устроить большое путешествие для всей семьи. Так Митчеллы садятся в старенькое авто и отправляются навстречу приключениям. Но внезапно начинается техноапокалипсис – все гаджеты и техника восстают против своих владельцев.

Яркий визуальный стиль, взрывной юмор и трогательные моменты делают этот мультфильм настоящим открытием. Особенно понравится подросткам и родителям, которые хотят лучше объясниться.

"Митчеллы против Машин": смотрите трейлер онлайн

"Рататуй"

Амбициозный, но немного наивный грызун Реми стремится стать великим поваром. Он любит специи, необычные сочетания, пока его семья питается едой с помойки. В один момент хозяйка дома узнает о крысиной семье в ее подвале, поэтому все они убегают, а Реми попадает неподалеку престижного ресторана.

Это остроумный и теплый фильм о вере в себя, преодоление стереотипов и вдохновения. Этот мультфильм объединяет все поколения и дарит истинное наслаждение.

"Рататуй": смотрите трейлер онлайн

"Босс-молокосос"

Фильм рассказывает о невероятных приключениях младенца, который попал в обычную американскую семью. Он носит деловой костюм и портфель, разговаривает по телефону и ведет себя как настоящий босс. На самом деле этот малыш является специальным тайным агентом, у которого особое задание.

Мультфильм полон динамики, забавных ситуаций и глубокого смысла: о ревности между братьями, любви в семье и важности поддержки.

"Босс-молокосос": смотрите трейлер онлайн