Для воскресного вечера: 3 мультфильма, которые понравятся всей семье

Уже завтра начинается новая рабочая неделя, поэтому сегодня стоит как можно больше времени провести всей семьей. Тем более, что христиане восточного обряда празднуют Вербное воскресенье, а западного – Пасху.

24 Канал расскажет, какие мультфильмы прекрасно подойдут для семейного просмотра.

Какие мультфильмы посмотреть всей семьей?

"Монстры на каникулах" (2012)

Рейтинг IMDb: 7.0/10

Граф Дракула построил роскошный отель "Трансильвания", куда приезжают монстры, когда хотят убежать от всего. Это место, где они могут быть собой, где люди их не побеспокоят.

Однажды граф Дракула приглашает гостей для празднования 118-го дня рождения своей дочери Мейвис. Однако неожиданно вечеринку срывает обычный парень, который еще и влюбляется в девушку.

"Монстры на каникулах": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Только во сне" (2025)

Рейтинг IMDb: 6.5/10

12-летняя Стиви и ее 8-летний брат Эллиот находят волшебную книгу с картинками. В ней говорится о том, что Песочный человек может воплотить любую мечту в реальность. Так, дети отправляются в увлекательное путешествие в царство грез, чтобы найти мифического персонажа, ведь хотят, чтобы их семья стала идеальной.

"Только во сне": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Храбрая сердцем" (2012)

Рейтинг IMDb: 7.1/10

В мультфильме рассказывается о рыжеволосой принцессе Мериде. Она живет вместе с родителями и тремя братьями в Шотландии. С детства девочка увлекается стрельбой из лука и охотой, к тому же делает это довольно ловко.

Однажды Мерида убегает из дома и встречается с ведьмой. Та предлагает принцессе изменить судьбу королевы, но все идет не так, как думала главная героиня.

"Храбрая сердцем": смотрите онлайн трейлер мультфильма

