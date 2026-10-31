ТОП атмосферных мультфильмов для всей семьи к Хэллоуину

И совсем не обязательно включать фильмы ужасов, после которых придется спать при свете. 24 Канал собрал пять атмосферных мультфильмов на Хэллоуин, в которых хватает монстров, приключений, юмора и даже романтики.

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"Монстры на каникулах", 2012

Жанр: комедия, фэнтези, приключения.

IMDb: 7,1

Граф Дракула открывает роскошный отель, где монстры могут отдыхать без надоедливых людей. Однако все идет наперекосяк, когда в заведение случайно попадает обычный парень и влюбляется в дочь вампира. Теперь Дракуле придется смириться с тем, что самое страшное в мире – не чеснок и солнечный свет, а будущий зять.

Что говорят критики: мультфильм получил 45% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Обозреватели отметили яркую анимацию и юмор, хотя сюжет назвали довольно предсказуемым.



"Монстры на каникулах": смотреть трейлер

"Труп невесты", 2005

Жанр: романтическое фэнтези, музыкальная комедия.

IMDb: 7,4

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Застенчивый Виктор репетирует свадебные клятвы в лесу и случайно делает предложение мертвой девушке. Но она неожиданно оживает и решает, что теперь они официально женаты. И вот у парня уже две невесты, одна из которых обитает в мире мертвых. Кажется, организация свадьбы еще никогда не была столь проблематичной.

Что говорят критики: мультфильм Тима Бертона получил 85% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Обозреватели отметили необычную готическую атмосферу, красивую анимацию и трогательную историю любви.



"Труп невесты": смотреть трейлер

"Дом-монстр", 2006

Жанр: приключения, мистический триллер, комедия.

IMDb: 6,7

Трое подростков убеждены, что соседский дом оживает и пожирает всех, кто осмеливается приблизиться. Взрослые, конечно, им не верят. Ведь почему слушать детей, когда можно просто дождаться катастрофы?

Накануне Хэллоуина друзья решают самостоятельно разобраться с жутким зданием.

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Что говорят критики: 75% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Обозреватели похвалили оригинальный сюжет, жуткую атмосферу и удачное сочетание ужасов с юмором.



"Дом-монстр": смотреть трейлер

"Коко", 2017

Жанр: приключения, фэнтези, музыкальная драма.

IMDb: 8,4

Маленький Мигель мечтает стать музыкантом, однако его семья категорически против музыки. Накануне мексиканского Дня мертвых мальчик случайно попадает в мир иной, где знакомится со своими предками и раскрывает давнюю семейную тайну. И кто бы мог подумать, что мультфильм о скелетах заставит взрослых плакать сильнее, чем детей?

Что говорят критики: 97% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Обозреватели восхищаются яркой анимацией, музыкой и трогательной историей о семейной памяти.



"Коко": смотреть трейлер

У нас для вас еще подборка фильмов ужасов. Для бодрого настроения в праздник Хэллоуина.