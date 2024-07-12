5 мультфильмов для взрослых, которые могут вас удивить

Сериалы для взрослых имеют небывалую популярность, многие из них очень удачные и известны на весь мир. Однако о мультфильмах для такой же возрастной группы говорят очень редко.

Disney, Pixar и DreamWork очевидно доминируют в создании анимационных фильмов, которые понравятся как детям, так и взрослым. Однако редакция Кино 24 предлагает обратить внимание на небанальные мультфильмы, которые можно посмотреть, когда дети уже в постели.

Смотрите также 5 психологических фильмов, которые можно посмотреть вечером после работы

"Опаснейшее путешествие"

Лента рассказывает о группе кроликов, которые решают убежать от опасности и найти себе новый дом. Изнурительное путешествие заставляет их столкнуться с тиранией, свободой и взрослыми проблемами. Мультфильм кажется невинным из-за его персонажей, но на самом деле история кроликов жестокая и печальная.

"Опаснейшее путешествие": смотрите трейлер онлайн

"Принцесса Мононоке"

Сюжет разворачивается в средневековой Японии и рассказывает о молодом воине по имени Аситака, который попадает в конфликт между людьми и богами леса. После того, как он становится проклятым демоном, Аситака ищет лекарство против этого проклятия. Он приходит в таинственный лес, где он встречает Сан – девушку, воспитанную волками. Сан, также известная как Принцесса Мононоке, защищает лес от людей, которые разрушают природу ради ресурсов.

"Принцесса Мононоке": смотрите трейлер онлайн

"Помутнение"

Анимационно-игровой фильм рассказывает о причудливом недалеком будущем, где каждые два из десяти американцев по приказу правительства следят за оставшимися восемью. Один из госслужащих должен следить за своими друзьями. И он начинает осознавать всю абсурдность ситуации, когда ты не можешь доверять даже самым близким.

"Помутнение": смотрите трейлер онлайн

"Персеполис"

Это анимационная адаптация графических мемуаров французской художницы иранского происхождения Маржан Сатрапи, которая изображала историю изменений в Иране во второй половине 20 века. В центре сюжета – смелая девочка Марджан, которая любит Брюса Ли, слушает Iron Maiden и исследует мир. Но вокруг происходят страшные вещи: близких преследуют, людей сажают за решетку, а женщин одевают в хиджабы.

"Персеполис": смотрите трейлер онлайн

"Аномализа"

Главный герой анимационно-кукольного фильма – успешный писатель, который учит общаться с клиентами. На самом деле в жизни он грубый и неуклюжий, а все люди кажутся ему похожими. Мужчина приезжает на конференцию, а в отеле знакомится с девушкой по имени Лиза. Она становится для него аномалией, ведь ее выражение лица и голос отличается от других.

"Аномализа": смотрите трейлер онлайн

Просмотр таких мультфильмов точно могут вас удивить. Ведь поднимают непростые темы и заставляют задуматься.