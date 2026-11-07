Даже взрослым будет интересно: 5 новых семейных фильмов для уютных выходных

Мультфильм "Прыгуны" / Фото с сайта IMDb
Выбрать фильм для всей семьи – задача не из простых. Детям нужны приключения, а взрослым – что-то поинтереснее, чем два часа детских песен. К счастью, в 2026 году вышло немало новинок, способных угодить всем.
24 Канал собрал пять новых семейных фильмов, с которыми выходные точно не будут скучными.
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"Овцы-детективы", 2026
Жанр: детектив, семейная комедия.
IMDb: 7,4
Когда фермер загадочно умирает, его овцы берутся расследовать преступление. Оказывается, для поиска убийцы не обязательно иметь полицейский жетон. Иногда достаточно копыт.
Что говорят критики: 95% на Rotten Tomatoes. Хвалят остроумный юмор и трогательную историю.
"Овцы-детективы": смотреть трейлер
"Волшебное далекое дерево", 2026
Жанр: фэнтези, приключения.
IMDb: 6,2
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Трое детей находят волшебное дерево, которое ведет в фантастические миры. И вот вам доказательство, что за городом можно найти что-то интереснее, чем плохой интернет.
Что говорят критики: 80% на Rotten Tomatoes. Отмечают сказочную атмосферу и семейное тепло, хотя юмор понравился не всем.
"Волшебное далекое дерево": смотреть трейлер
"Прыгуны", 2026
Жанр: анимация, комедия, приключения.
IMDb: 7,2
Девушка переносит свое сознание в роботизированного бобра, чтобы общаться с животными. Но быстро выясняет, что в лесу проблем не меньше, чем у людей.
Что говорят критики: 94% на Rotten Tomatoes. Называют мультфильм одной из самых смешных работ Pixar.
"Прыгуны": смотреть трейлер
"История игрушек 5", 2026
Жанр: анимация, комедия, приключения.
IMDb: 7,3
Вуди, Базз и другие игрушки сталкиваются с новым врагом – планшетом, который взял все внимание Бонни. Знакомая проблема, правда?
Что говорят критики: 92% на Rotten Tomatoes. Хвалят юмор и актуальную тему детского увлечения гаджетами.
"История игрушек 5": смотреть трейлер
"Баранчик Шон и чудовище из Мохнатой долины", 2026
Жанр: анимация, семейная комедия.
IMDb: 7,2
Шон пытается спасти Хэллоуин после уничтожения тыквенной грядки. Но его научные эксперименты заканчиваются появлением загадочного чудовища. Похоже, обычная фермерская жизнь снова не сложилась.
Что говорят критики: 99% на Rotten Tomatoes. Восхищаются изобретательными шутками и пародиями на классические фильмы ужасов.
"Баранчик Шон и чудовище из Мохнатой долины": смотреть трейлер
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