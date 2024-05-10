Посмотрите вместе с семьей: 5 волшебных мультфильмов, которые можно посмотреть на Netflix

Мнение о том, что мультфильмы только для детей – это миф. Удачная анимационная лента придется по душе каждому члену семьи, ведь трогательные истории и дух приключений покорят сердце каждого.

Кино 24 расскажет о 5 мультфильмах, которые можно посмотреть на Netflix в семейном кругу. Эти ленты помогут расслабиться вечером.

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"Лео"

Главный герой этого мультфильма – небольшая ящерица, которая живет в террариуме в школьном кабинете биологии. Лео мечтает оказаться на свободе, побывать в пустыне и охотиться. Но вместо этого среди его развлечений только общение с надоедливой черепахой.

Однажды у Лео появляется возможность убежать, к тому же он узнает, что жить ему осталось недолго. На своих каникулах ящерица впервые чувствует себя счастливым и нужным.

"Лео": смотрите трейлер онлайн

"Морское чудовище"

Американский приключенческий мультфильм рассказывает о сироте Мейзи, которая тайно пробирается на корабль смелого Джейкоба. Он все знает о тайных морских существах, но справиться с маленькой девочкой не может. Джейкоб хочет высадить Мейзи с корабля, но потом меняет свое мнение и не жалеет об этом.

"Морское чудовище": смотрите трейлер онлайн

"Орион и Тьма"

Мальчик Орион проникается многими тревогами и страхами: он стесняется общения с девушками и нервничает во время спортивных игр. Однако больше всего его пугает темнота. Однажды ночью его страх становится реальным существом – Тьма. Уставший от постоянных нареканий, Тьма предлагает Ориону отправиться в путешествие по ночному городу. Он знакомит мальчика со своими друзьями и предлагает помощь в преодолении всех его страхов

"Орион и Тьма": смотрите трейлер онлайн

"Назад в чащу"

История разворачивается в парке дикой природы Австралии, где живет множество различных животных и насекомых. Больше всего внимания получает коала Красавчик, у которого непредсказуемый характер. Между тем рептилий и насекомых воспринимают как страшных монстров, поэтому пауков, скорпионов и змей держат в закрытых помещениях.

Обессиленные жизнью в пределах замкнутого пространства, небольшая группа живых существ решает сбежать и вернуться домой. Каким же будет их путешествие?

"Назад в чащу": смотрите трейлер онлайн

"Мавка. Лесная песня"

Если вы до сих пор не посмотрели этот украинский шедевр, время исправлять ситуацию. Мультфильм рассказывает о нарушении соглашения между человечеством и духами леса. Теперь Мавке, которая стала новой волшебной покровительницей, придется защищать свой дом.

"Мавка. Лесная песня": смотрите видео онлайн

Мультфильмы полезно просматривать не только детям, но и взрослым. Они возвращают веру в добро, справедливость, и вдохновляют следовать за своими мечтами.