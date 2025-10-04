Осенние выходные – идеальное время, чтобы собраться всей семьей и устроить киновечер. Перед тем можно приготовить или заказать что-то вкусненькое и создать дома уютную атмосферу.

Если вы планируете провести эти выходные дома за просмотром мультфильмов, сохраняйте подборку от Кино 24. Сегодня наша редакция расскажет, что можно посмотреть на Netflix всей семьей.

Не пропустите Мультфильмы от компании Walt Disney, которые вернут в детство

Какие мультфильмы на Netflix посмотреть с семьей?

"Пой" (2016)

Этот мультфильм-мюзикл создали авторы "Гадкого Я" и "Тайной жизни домашних животных". По сюжету коала Бастер, который является директором театра, хочет вернуть ему популярность, поэтому организует конкурс талантов.

"Пой": смотрите трейлер онлайн

"Зачарованные" (2024)

Из-за действия мощного заклятия родители принцессы Эллиан превращаются в гигантских монстров. Теперь девочке нужно спасти свою семью и королевство, поэтому ее ждет опасное путешествие.

"Зачарованные": смотрите трейлер онлайн

"Перелет" (2023)

Крижень Мак вместе с женой Пэм, утятами Даксом и Гвен живут на пруду в Новой Англии. Осенью на водоеме останавливается стая перелетных уток, которые рассказывают об окружающем мире.

Жена и дети Мака хотят размять крылья и перезимовать на Ямайке. Так, семья отправляется на юг, однако на их пути встречается Нью-Йорк, поэтому впереди – много опасностей.

"Перелет": смотрите трейлер онлайн

"Наконец-то дома" (2015)

Пришельцы захватывают Землю и начинают заниматься реорганизацией. Девочка Дар убегает от них и встречает бува О, которого покинули инопланетные собратья. Теперь они должны спасти планету.

"Наконец-то дома": смотрите трейлер онлайн

"Йети" (2019)

Мохнатый зверь убегает из лаборатории и оказывается в мегаполисе. На крыше одного из домов его находит школьница Лу. Девочка решает защитить йети от злых ученых и вернуть его домой. Вместе с двумя соседскими ребятами они отправляются в путешествие к Эвересту.

"Йети": смотрите трейлер онлайн

Кстати! Накануне мы рассказывали о франшизе "Шрек". В декабре 2026 года должна выйти новая часть.