Кинокомпания Universal Pictures уже сообщила, что новая часть о Шреке выйдет в декабре 2026 года. По этому случаю предлагаем в подборке от Кино 24 вспомнить все фильмы франшизы – от первого знакомства со Шреком и Фионой до драматических поворотов с Румпельштильцхеном.

"Шрек", 2001

Зеленый великан-огр Шрек живет на болоте и больше всего ценит покой. Но вдруг его идиллию разрушает лорд Фаркуад, который решил изгнать всех сказочных существ на территорию людоеда. Чтобы вернуть свое жилье, Шрек заключает сделку с лордом: он спасает принцессу Фиону от злого дракона, а взамен получает свое болото без других "жителей".

"Шрек": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Шрек 2", 2004

Шрек и Фиона возвращаются с медового месяца и едут в гости к родителям принцессы – короля и королевы. Отец не в восторге от зятя, а крестная Фея мечтает выдать Фиону замуж за своего сына Прекрасного Принца. Чтобы спасти любовь, Шрек, Ослик и новый герой – Кот в Сапогах отправляются в очередное приключение.

"Шрек 2": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Шрек 3", 2007

Когда король Гарольд умирает, то Шрек становится следующим в очереди на престол. Однако великан категорически против этого, поэтому отправляется в путь, чтобы найти настоящего наследника – Артура, дальнего родственника Фионы. В это время Прекрасный Принц организует заговор, чтобы завладеть троном. Шрек и его друзья должны противостоять вызову и спасти не только близких, но и все королевство.

"Шрек 3": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Шрек навсегда", 2010

Шрек начинает чувствовать усталость от семейных обязанностей и скучает по старым временам, когда он был страшным велентнем-людоедом, а не известным героем. В отчаянии он заключает сделку с коварным Румпельштильцхеном, которая меняет реальность: Шрек никогда не спасал Фиону, а мир погрузился в хаос. Теперь ему придется восстановить настоящий ход событий, вернуть любовь принцессы и спасти друзей.

"Шрек навсегда": смотрите онлайн трейлер мультфильма

Напомним, что кроме основных частей было еще и немало спин-оффов.

"Кот в сапогах", 2011.

"Кот в сапогах: Последнее желание", 2022.

Несколько короткометражек: "Призрак Шрековского болота", "Шрек: Рождество" и другие.

