Хоть раз в жизни каждому приходилось видеть фильмы, где в главных ролях фигурируют мультяшные персонажи. Но если так случилось, что вам до сих пор не повезло посмотреть чего-то подобного, то подборка от Кино 24 обязательно это исправит.

"Кто подставил кролика Роджера?", 1988

События развиваются в мире, где люди живут вместе с мультяшными героями. Частный детектив получает задание – расследовать дело об измене жены известного мультипликационного кролика Роджера. Но сюжет развивается так, что владельца мультяшной студии находят убитым, а подозреваемым становится сам Роджер.

Кадр из фильма "Кто подставил кролика Роджера?" / Фото UAKino

"Еж Соник", 2020

Соник – быстрый синий еж из другого мира, который в силу определенных обстоятельств вынужден скрываться на планете Земля. Его уникальные способности привлекают внимание злого доктора Роботника. Еж объединяется с местным шерифом, чтобы спасти планету от опасности.

Этот фильм полон приключений и ярких моментов, которые так необходимы для семейного просмотра.

Кадр из фильма "Еж Соник" / Фото UAKino

"Кролик Петрик", 2018

Хитрый и озорной кролик Петрик вместе со своими другими друзьями-животными ведет войну с местным фермером МакГрегором. Но после смерти старого, на пороге дома появляется молодой наследник Томас. Мужчина имел в планах продать дом дяди и купить магазин игрушек. Но Петрику не повезло, ведь младший МакГрегор также не любит кроликов, из-за чего война с новым соседом разгорается с еще большей силой.

Кадр из фильма "Кролик Петрик" / Фото UAKino

"Элвин и бурундуки", 2007

Молодой музыкальный продюсер Дэйв Севиль планировал стать успешным в сфере музыки, однако его творчество никому не нравилась. В жизни началась черная полоса, ведь фирма разорвала контракт, а любимая девушка его бросила. Но однажды мужчина знакомится с тремя бурундуками, которые умеют говорить, а еще – прекрасно поют.

Дейв решил пойти на риск и создал группу из трех зверьков – Элвин, Саймон и Теодор. Каждый бурундук имеет особый характер, что доставляет немало хлопот. А композитор имеет целью одно – создать для них песню, которая станет настоящим прорывом.

Кадр из фильма "Элвин и бурундуки" / Фото UAKino

