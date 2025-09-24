Хоч раз у житті кожному доводилось бачити фільми, де у головних ролях фігурують мультяшні персонажі. Та якщо так трапилось, що вам досі не пощастило подивитись чогось подібного, то добірка від Кіно 24 обов'язково це виправить.

До теми Ці фільми про тварин розіб'ють серце та змусять плакати

"Хто підставив кролика Роджера?", 1988

Події розвиваються у світі, де люди живуть разом із мультяшними героями. Приватний детектив отримує завдання – розслідувати справу про зраду дружини відомого мультиплікаційного кролика Роджера. Та сюжет розвивається так, що власника мультяшної студії знаходять убитим, а підозрюваним стає сам Роджер.

Кадр із фільму "Хто підставив кролика Роджера?" / Фото UAKino

"Їжак Сонік", 2020

Сонік – швидкий синій їжак з іншого світу, який через певні обставини змушений ховатись на планеті Земля. Його унікальні здібності привертають увагу злого доктора Роботніка. Їжак об'єднується з місцевим шерифом, щоб врятувати планету від небезпеки.

Цей фільм сповнений пригод та яскравих моментів, які так необхідні для родинного перегляду.

Кадр із фільму "Їжак Сонік" / Фото UAKino

"Кролик Петрик", 2018

Хитрий і бешкетний кролик Петрик разом зі своїми іншими друзями-тваринами веде війну з місцевим фермером МакҐрегором. Та після смерті старого, на порозі будинку з'являється молодий спадкоємець Томас. Чоловік мав у планах продати будинок дядька й купити магазин іграшок. Та Петрику не пощастило, адже молодший МакҐрегор також не любить кроликів, через що війна Пітера з новим сусідом розпалюється зі ще більшою силою.

Кадр із фільму "Кролик Петрик" / Фото UAKino

"Елвін і бурундуки", 2007

Молодий музичний продюсер Дейв Севіль планував стати успішним у сфері музики, однак його творчість нікому не подобалась. У житті почалась чорна смуга, адже фірма розірвала контракт, а кохана дівчина його покинула. Та одного разу чоловік знайомиться з трьома бурундуками, які вміють говорити, а ще – прекрасно співають.

Дейв вирішив піти на ризик і створив гурт з трьох звірят – Елвін, Саймон і Теодор. Кожен бурундук має особливий характер, що завдає чимало клопотів. А композитор має на меті одне – створити для них пісню, яка стане справжнім проривом.

Кадр із фільму "Елвін і бурундуки" / Фото UAKino

А чи знали ви про серіали, які мають найбільшу любов серед публіки, але постійно піддаються негативним відгукам серед критиків.