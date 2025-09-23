Гучні та провокаційні шоу не завжди відповідають високим стандартам кіноіндустрії. Такий контраст між шаленою популярністю серед глядачів і суворими оцінками професіоналів робить ці серіали особливо цікавими для обговорення, пише Кіно 24 з посиланням на Collider. У нашому матеріалі дізнавайтеся більше про популярні серіали, які розкритикували експерти.

Дивіться також Що подивитися ввечері: три захопливі фільми на Netflix

Які популярні серіали розкритикували експерти?

"Ідол"

Серіал розповідає історію молодої попзірки Джоселін, яка на піку слави заводить роман із загадковим чоловіком, який виявляється потенційним лідером культу. Їхні стосунки перетворюються на небезпечну гру влади та маніпуляцій, де межі любові й контролю швидко розмиваються.

Критики Collider стверджують, що для багатьох шоу має хаотичний вигляд. Хоч серіали й можуть бути провокаційними в хорошому сенсі, але це не стосується "Ідола", який "містить погані та безглузді провокації". Водночас зазначається, що персонаж Лілі-Роуз Депп часто з'являється у кадрі без одягу.

"Ідол": дивіться трейлер онлайн

"Дамер – Чудовисько: Історія Джеффрі Дамера"

Сюжет серіалу розгортається навколо злочинів і життя Джеффрі Дамера – відомого американського серійного вбивці, який убив 17 чоловіків. Глядачі мають змогу дослідити деталі вбивств, які скоїв герой, його дитинство та смерть. Також стрічка демонструє як некомпетентність поліції Вісконсину та її расові упередження дозволили Дамеру забрати життя великої кількості людей.

Що цікаво, відгуки критиків про цей серіал були доволі неоднозначними. Так, Деніел Фінберг з The Hollywood Reporter назвав його "жахливою мішаниною", додавши, що "зведення більшості жертв і їхніх родин лише до їхнього болю більше нагадує використання цього болю у своїх цілях, ніж вшанування їхніх спогадів".

"Дамер – Чудовисько: Історія Джеффрі Дамера": дивіться трейлер онлайн

"Білий лотос"

У центрі сюжету – життя гостей і персоналу курорту на Гаваях. Усі приїхали сюди на відпочинок, прагнучи розважитися та забути про буденність. Однак це місце вже зовсім скоро перестає бути ідеальним, адже темні секрети гостей поступово розкриваються.

Третій сезон серіалу отримав чималу кількість критики через сюжет. Елісон Герман з Variety зазначає, що режисер стрічки Майк Вайт зрозумів, що четвертий сезон серіалу вже гарантований, тому більше "немає потреби постійно виправдовувати очікування фанатів".

"Білий лотос": дивіться трейлер онлайн

Додамо, що в серіалі "Білий лотос" зʼявився російський актор Юрій Колокольников. Росіянин навіть порівнював себе з диктатором Путіним, стверджуючи, що, як і він, став настільки популярним.