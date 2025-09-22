Редакція Кіно 24 підготувала добірку старих серіалів, які чудово передають осінню атмосферу. Цікаво, що деякі люди полюбляють передивлятися їх щороку, адже сюжет зовсім не набридає.

"Дівчата Гілмор"

Культовий серіал "Дівчата Гілмор" вийшов у 2000 році, а у 2016 році компанія Netflix випустила чотирисерійне продовження, яке отримало назву "Дівчата Гілмор: Рік із життя".

У серіалі розповідається про життя матері й доньки, Лорелай і Рорі Гілмор, а також інших мешканців вигаданого містечка Старс Голлов (штат Коннектикут). Це історія про кохання, дружбу, родину, проблеми підлітків тощо.

"Дівчата Гілмор" / Кадр із серіалу

"Твін Пікс"

Американський серіал "Твін Пікс" легендарного режисера Девіда Лінча вийшов у 1990 році. Події відбуваються у вигаданому містечку Твін Пікс, що у штаті Вашингтон, куди прибуває спеціальний агент ФБР Дейл Купер, аби розслідувати вбивство молодої дівчини Лори Палмер.

"Твін Пікс" / Фото Getty Images

"Милі ошуканки"

Серіал "Милі ошуканки", прем'єра якого відбулася у 2010 році, заснований на серії романів американської письменниці Сари Шепард. Це історія про чотирьох дівчат, Спенсер Гастінгс, Ганну Марін, Арію Монтгомері та Емілі Філдс, які зустрічаються через рік після загадкового зникнення спільної подруги. Згодом Елісон ДіЛорентіс знаходять мертвою, а четвірка починає отримувати повідомлення від аноніма.

"Милі ошуканки" / Кадр із серіалу

