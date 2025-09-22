Осіннє кіно створює особливу атмосферу, яка не просто відкриває нові історії, а й дає можливість стати частиною стрічки. Кіно 24 підготував для вас найкращу добірку фільмів, яку точно переглядатимете з року в рік.

Осінь у Нью-Йорку (2000)

Вілл Кін, який має статус ловеласа, не звик занурюватись у почуття кохання, адже стосунки з жінками для нього – розвага. Та в один момент такий звичний для Вілла стиль життя, порушує вона – Шарлотта. З цього знайомства життя чоловіка змінюється докорінно, адже у його серці зароджується щось таке, про що раніше навіть не бажав думати.

"Осінь у Нью-Йорку": дивіться трейлер онлайн

"Ножі наголо" (2019)

Це детективна історія, яка розповідає про вбивство Гарлана Тромбі, якого знайшли мертвим після святкування 85-річчя. За справу взявся відомий детектив Бенуа Блан, який встановив, що кожен із родичів мав мотив вбити літнього чоловіка. Упродовж всієї історії відкриваються нові секрети, а відкриття завертають у такі закутки, що навіть досвідченому детективу доводиться "крутити мозком" над загадкою смерті.

"Ножі наголо": дивіться трейлер онлайн

"Солодкий листопад" (2001)

Нельсон Мосс – затятий трудоголік, який зосереджений тільки на роботі. Сара Дівер – розкішна жінка, яка не зважає на думку суспільства, а проживає кожну емоцію життя. Здавалось, що таких людей нічого не може об'єднати, але це далеко не так. Певні обставини підштовхують до того, що вони знайомляться, а Сара проводить цілий листопад із Нельсоном і вчить його насолоджуватись життям. Та раптом у серці чоловіка спалахує почуття кохання, яке має на своєму шляху серйозну перешкоду.

"Солодкий листопад": дивіться трейлер онлайн

"Дюплекс" (2003)

Неймовірна комедія, яка поєднує у собі частку чорного гумору, точно стане одним із найкращих варіантів для проведення осіннього вечора. Ненсі та Алекс, які заселились у квартиру, навіть подумати не могли, що бабуся, яка схожа на безневинну "кульбабку", влаштує їм справжню війну на виживання. Та кому вдасться перемогти – місис Конеллі чи подружжю Ненсі та Алекса?

"Дюплекс": дивіться трейлер онлайн

"Диявол носить Prada" (2006)

Міранда Прістлі – акула серед редакторів модних глянців. Її завжди усі бояться, а нова асистентка навіть не здогадується у який світ потрапила. Мода стане для неї справжнім випробуванням, а керівниця буде школою на витривалість. Та чи вдасться їй стати професіоналкою попри всі виклики долі, поспішіть дізнатись вже зараз.

"Диявол носить Prada": дивіться трейлер онлайн

Нагадаємо, що зараз тривають знімання другої частини фільму "Диявол носить Prada". У центрі сюжету знову буде Міранда Прістлі. Цього разу вона намагатиметься продовжувати будувати кар'єру на тлі занепаду видавництв журналів.