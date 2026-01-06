24 Канал рекомендує добірку фільмів, які подарують не просто натхнення, а й додадуть мотивації кожному, хто їх подивиться.
Мотиваційні фільми
"У гонитві за щастям", 2006
Рейтинг IMDb: 8,0
Кріс Ґарднер опиняється на межі виживання: без грошей, житла і стабільної роботи, але з маленьким сином на руках. Попри постійні відмови та приниження, він не здається і чіпляється за єдиний шанс змінити своє життя.
"У гонитві за щастям": дивіться онлайн трейлер фільму
"Їсти, молитися, кохати", 2010
Рейтинг IMDb: 5,9
Одного разу головна героїня усвідомлює, що живе не своїм життям, і вирушає у подорож трьома країнами, щоб віднайти баланс між тілом, душею і серцем. Кожен етап цієї подорожі допомагає їй позбутися страхів, старих прив'язаностей і навчитися слухати себе.
"Їсти, молитися, кохати": дивіться онлайн трейлер фільму
"1+1"/"Недоторканні", 2011
Рейтинг IMDb: 8,5
Багатий аристократ, прикутий до інвалідного візка, і хлопець із неблагополучного району знаходять одне в одному несподівану підтримку. Їхня дружба змінює погляд на життя, руйнує соціальні бар'єри і доводить, що справжні зміни починаються зі щирого людського контакту.
"1+1"/"Недоторканні": дивіться онлайн трейлер фільму
"Дика", 2014
Рейтинг IMDb: 7,1
Після особистої трагедії жінка вирішує самотужки пройти тисячі кілометрів складним маршрутом. Фізична виснаженість, страх і самотність змушують її переосмислити власні помилки, втрати та біль.
Цей фільм може стати особливим для багатьох людей.
"Дика": дивіться онлайн трейлер фільму
"Мирний воїн", 2006
Рейтинг IMDb: 7,2
Молодий спортсмен, одержимий перемогами, зустрічає загадкового наставника, який змінює його уявлення про успіх. Через випробування та втрати він навчається жити "тут і тепер", слухати себе і знаходити силу не лише в тілі, а й у свідомості.
"Мирний воїн": дивіться онлайн трейлер фільму
"Життя Пі", 2012
Рейтинг IMDb: 7,9
Після корабельної катастрофи юнак залишається сам посеред океану разом із тигром. Його боротьба за виживання перетворюється на глибоку внутрішню подорож, де віра, надія і уява стають єдиною опорою.
"Життя Пі": дивіться онлайн трейлер фільму