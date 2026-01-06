У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про сюжет, акторський склад і про те, чому вам точно варто подивитися цей бойовик.

Що варто знати про фільм "Новокаїн"?

Одним із найновіших бойовиків, які варті вашого перегляду, є "Новокаїн". Прем'єра стрічки відбулася у березні 2025 року. Це не просто фільм про бойові мистецтва, а стрічка, яка насправді заряджає позитивом, адже поєднує в собі й комедійний жанр.

Серед акторського складу є такі знаменитості:

Джек Квейд,

Ембер Мідфандер,

Рей Ніколсон,

Джейкоб Баталон,

Бетті Гебріел,

Метт Волш,

Конрад Кемп,

Еван Генгст,

Лу Бітті мол.,

Крейг Джексон.

Про що сюжет фільму?

Сюжет розгортається навколо Нейтана, який працює в банку і, здавалося б, його життя налагоджується. Він закохується та починає вибудовувати романтичні стосунки зі своєю колегою – жінкою його мрії.

В один момент, просто під час робочого дня, грабіжники вирішують пограбувати банк. Вони діють спритно, ще до приїзду поліції, та забирають із собою заручника. Ним виявляється саме та жінка, в яку закоханий Нейтан. Тож він не гає ані хвилини, аби врятувати її, і кидається навздогін злочинцям.

"Новокаїн": дивіться онлайн трейлер фільму

Та це ще не найгірше: чоловік не має жодного досвіду в таких справах. У результаті він ненароком убиває одного з грабіжників, які викрали його кохану. Тепер Нейтану потрібно не лише врятувати свою жінку, а й не потрапити за ґрати.