Який серіал уже зараз може стати вашим улюбленим.

"Покерфейс", 2023 – 2025

Кількість сезонів: 2

Кількість серій: 22

Рейтинг IMDb: 7,7

Це комедійний детектив від режисера Райана Джонсона, який розповідає про Чарлі Кейл – працівницю казино зі стовідсотковою здатністю розпізнавати брехню. Після загадкової смерті подруги вона розкриває злочин і змушена тікати від впливового боса. На її шляху з'являються нові вбивства, які вона береться розплутувати.

На початку кожної серії глядачам показують злочинця та мотив. Інтрига полягає не в тому, хто вбив, а в тому, як саме кмітлива Чарлі збере докази та виведе вбивцю на чисту воду.

"Гострі предмети", 2018

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 8

Рейтинг IMDb: 8,0

Це психологічний трилер за однойменним романом Гілліан Флінн. Емоційно нестабільна журналістка з Сент-Луїса, Камілла Прікер, повертається до свого рідного містечка Вінд-Геп. Головний редактор відправляє її туди, щоб розслідувати загадкові вбивства та зникнення двох місцевих дівчат-підлітків.

Повернення додому змушує Каміллу зіткнутися віч-на-віч із деспотичною матір'ю, таємницями родини та привидами власного минулого.

"Лютер", 2010 – 2019

Кількість сезонів: 5

Кількість серій: 20

Рейтинг IMDb: 8,4

Британський кримінальний серіал, сюжет якого розгортається навколо Джона Лютера – блискучого, але емоційно нестабільного детектива лондонської поліції. Головний герой розслідує найскладніші та найжорстокіші злочини, часто використовуючи нестандартні методи, які часто перетинають межу із законом.

