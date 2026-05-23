Поспішіть дізнатись з добірки 24 Каналу, який серіал уже зараз може стати вашим улюбленим.
"Покерфейс", 2023 – 2025
Кількість сезонів: 2
Кількість серій: 22
Рейтинг IMDb: 7,7
Це комедійний детектив від режисера Райана Джонсона, який розповідає про Чарлі Кейл – працівницю казино зі стовідсотковою здатністю розпізнавати брехню. Після загадкової смерті подруги вона розкриває злочин і змушена тікати від впливового боса. На її шляху з'являються нові вбивства, які вона береться розплутувати.
На початку кожної серії глядачам показують злочинця та мотив. Інтрига полягає не в тому, хто вбив, а в тому, як саме кмітлива Чарлі збере докази та виведе вбивцю на чисту воду.
"Гострі предмети", 2018
Кількість сезонів: 1
Кількість серій: 8
Рейтинг IMDb: 8,0
Це психологічний трилер за однойменним романом Гілліан Флінн. Емоційно нестабільна журналістка з Сент-Луїса, Камілла Прікер, повертається до свого рідного містечка Вінд-Геп. Головний редактор відправляє її туди, щоб розслідувати загадкові вбивства та зникнення двох місцевих дівчат-підлітків.
Повернення додому змушує Каміллу зіткнутися віч-на-віч із деспотичною матір'ю, таємницями родини та привидами власного минулого.
"Лютер", 2010 – 2019
Кількість сезонів: 5
Кількість серій: 20
Рейтинг IMDb: 8,4
Британський кримінальний серіал, сюжет якого розгортається навколо Джона Лютера – блискучого, але емоційно нестабільного детектива лондонської поліції. Головний герой розслідує найскладніші та найжорстокіші злочини, часто використовуючи нестандартні методи, які часто перетинають межу із законом.
Які ще детективні серіали входять до списку?
- "І не залишилось жодного";
- "Велика маленька брехня";
- "Лінкольн для адвоката";
- "Ганнібал";
- "Як уникнути кари за вбивство";
- "Менталіст";
- "Шерлок".