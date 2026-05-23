Поспешите узнать из подборки 24 Канала, какой сериал уже сейчас может стать вашим любимым.
Интересно 3 мультфильма 2026 года, которые стоит посмотреть с детьми
"Покерфейс", 2023 – 2025
Количество сезонов: 2
Количество серий: 22Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Рейтинг IMDb: 7,7
Это комедийный детектив от режиссера Райана Джонсона, который рассказывает о Чарли Кейл – работнице казино со стопроцентной способностью распознавать ложь. После загадочной смерти подруги она раскрывает преступление и вынуждена бежать от влиятельного босса. На ее пути появляются новые убийства, которые она берется распутывать.
В начале каждой серии зрителям показывают преступника и мотив. Интрига заключается не в том, кто убил, а в том, как именно сообразительная Чарли соберет доказательства и выведет убийцу на чистую воду.
"Покерфейс": смотрите онлайн трейлер сериала
"Острые предметы", 2018
Количество сезонов: 1
Количество серий: 8
Рейтинг IMDb: 8,0
Это психологический триллер по одноименному роману Гиллиан Флинн. Эмоционально нестабильная журналистка из Сент-Луиса, Камилла Прикер, возвращается в свой родной городок Винд-Хэп. Главный редактор отправляет ее туда, чтобы расследовать загадочные убийства и исчезновения двух местных девушек-подростков.
Возвращение домой заставляет Камиллу столкнуться лицом к лицу с деспотичной матерью, тайнами семьи и призраками собственного прошлого.
"Острые предметы": смотрите онлайн трейлер сериала
"Лютер", 2010 – 2019
Количество сезонов: 5
Количество серий: 20
Рейтинг IMDb: 8,4
Британский криминальный сериал, сюжет которого разворачивается вокруг Джона Лютера – блестящего, но эмоционально нестабильного детектива лондонской полиции. Главный герой расследует самые сложные и жестокие преступления, часто используя нестандартные методы, которые часто пересекают грань с законом.
"Лютер": смотрите онлайн трейлер сериала
Какие еще детективные сериалы входят в список?
- "И не осталось ни одного";
- "Большая маленькая ложь";
- "Линкольн для адвоката";
- "Ганнибал";
- "Как избежать наказания за убийство";
- "Менталист";
- "Шерлок".