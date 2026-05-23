Поспешите узнать из подборки 24 Канала, какой сериал уже сейчас может стать вашим любимым.

"Покерфейс", 2023 – 2025

Количество сезонов: 2

Количество серий: 22

Рейтинг IMDb: 7,7

Это комедийный детектив от режиссера Райана Джонсона, который рассказывает о Чарли Кейл – работнице казино со стопроцентной способностью распознавать ложь. После загадочной смерти подруги она раскрывает преступление и вынуждена бежать от влиятельного босса. На ее пути появляются новые убийства, которые она берется распутывать.

В начале каждой серии зрителям показывают преступника и мотив. Интрига заключается не в том, кто убил, а в том, как именно сообразительная Чарли соберет доказательства и выведет убийцу на чистую воду.

"Острые предметы", 2018

Количество сезонов: 1

Количество серий: 8

Рейтинг IMDb: 8,0

Это психологический триллер по одноименному роману Гиллиан Флинн. Эмоционально нестабильная журналистка из Сент-Луиса, Камилла Прикер, возвращается в свой родной городок Винд-Хэп. Главный редактор отправляет ее туда, чтобы расследовать загадочные убийства и исчезновения двух местных девушек-подростков.

Возвращение домой заставляет Камиллу столкнуться лицом к лицу с деспотичной матерью, тайнами семьи и призраками собственного прошлого.

"Лютер", 2010 – 2019

Количество сезонов: 5

Количество серий: 20

Рейтинг IMDb: 8,4

Британский криминальный сериал, сюжет которого разворачивается вокруг Джона Лютера – блестящего, но эмоционально нестабильного детектива лондонской полиции. Главный герой расследует самые сложные и жестокие преступления, часто используя нестандартные методы, которые часто пересекают грань с законом.

