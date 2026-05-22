24 Канал расскажет, какие мультфильмы 2026 года можно посмотреть с детьми.

Какие новые мультфильмы посмотреть с детьми?

"Прыгуны"

Рейтинг IMDb: 7.3/10

Мейбл всегда любила животных. Благодаря научному прогрессу девочка может стать частью их мира в механическом теле и раскрыть тайны дикой природы.

Однако мир животных оказывается не таким простым. Мейбл сталкивается с загадками, неожиданными открытиями и приключениями.

"В чужой шкуре"

Рейтинг IMDb: 7.3/10

Маленькое лесное существо и величественная птица, которые являются заклятыми врагами, обмениваются телами и вместе отправляются в дикое путешествие.

"Козел-забивайло"

Рейтинг IMDb: 6.7/10

Это история о козлике Уилле, который получает возможность стать частью профессиональной лиги и играть в зверобол, где преимущество имеют самые быстрые и опасные хищники. Команда не очень тепло принимает Уилла, однако он стремится изменить правила игры и доказать, что большие мечты может иметь любой.

Какой украинский семейный фильм выйдет вскоре?

Кстати, вышел новый украинский фильм "Крещатик 48/2", который можно посмотреть всей семьей. В нем рассказывается о Юре и Мие, которые случайно попадают в Потусторонний Киев.

Они встречают героев украинского фольклора, переживают различные приключения и вступают в борьбу с древней Богиней смерти. Удастся ли детям и их новым друзьям победить зло?