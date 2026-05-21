А некоторым по дороге домой даже возникает мысль: а что посмотреть на вечер? И 24 Канал уже подготовил подборку фильмов, которые помогут разобраться в этом вопросе.

"1+1", 2011

Рейтинг IMDb: 8,5

Это очень сентиментальный и забавный фильм об особой дружбе. Филипп – богатый аристократ, который в результате несчастного случая оказался в инвалидной коляске. Поэтому он нуждается в постоянной опеке и уходе от других людей. Вдруг на работу приходит устраиваться Дрисс – человек с криминальными навыками, который просто хотел получить справку о трудоустройстве, однако все получается не так, как тот планировал.

"Пленницы", 2013

Рейтинг IMDb: 8,2

Криминальный триллер рассказывает о соседях Доверов и Бирчей, которые собрались вместе отпраздновать День Благодарения. Но в конце празднования замечают, что их маленькие дочери исчезли. Келлер Довер берет дело в свои руки, а помогает ему детектив Локи. Удастся ли найти девочек живыми и кто на самом деле окажется под меткой главного подозреваемого?

"Не волнуйся, дорогая", 2021

Рейтинг IMDb: 6,3

Элис и Джек живут в закрытом сообществе "Победа", которое кажется настоящим раем. Мужчины работают над таинственным проектом, а женщины наслаждаются комфортной жизнью, занимаясь домашними делами. Но постепенно Элис начинает замечать странные вещи – сначала исчезновение жителей, а затем подозрительное поведение своей подруги. Главная героиня все больше сомневается в реальности мира, в котором она живет, и когда начинает задавать слишком много вопросов, то ее заставляют замолчать.

"Мы – Миллеры", 2013

Рейтинг IMDb: 7,0

Сюжет разворачивается вокруг мелкого мошенника Дэвида, который создает фальшивую семью, чтобы провести контрабанду через границу. Женой становится стриптизерша округа, дочкой – соседская стерва, а сыном – местный "дурачок". Теперь им нужно не проколоться на границе.

Какие украинские фильмы на вечер можно посмотреть?

Вашему вниманию предлагаем ленту "Гнездо горлицы", которая вышла в 2016 году. Сюжет рассказывает о тяжелой судьбе украинских женщин, которые отправились на заработки за границу. Главная героиня Дарья из-за сложного финансового положения едет в Италию и оставляет своих мужа и дочь в карпатском селе на Буковине.

Также стоит внимания фильм "Племя", ставший первым в мире, который сняли без единого слова – исключительно на украинском жестовом языке. Авторы также не добавили субтитров или закадрового голоса.