Річ у тім, що у 4 сезоні змінили головного актора серіалу. А поки всі в очікуванні прем'єри, Кіно 24 зібрали для вас стрічки, які варто подивитись фанатам "Відьмака".

Радимо Найпопулярніший мінісеріал-трилер на Netflix, який можна подивитись всього за вихідні

Які серіали подивитись фанатам "Відьмака"?

"Дім дракона"

Серіал "Дім дракона" – це популярний телевізійний фентезі-драматичний серіал, який є приквелом до "Гри престолів". Сюжет заснований на книзі Джорджа Р. Р. Мартіна "Вогонь і кров". Наразі стрічка налічує три сезони, і четвертий стане фінальним. Події серіалу відбуваються приблизно за 200 років до оригіналу і показують історію дому Тарґарієнів та громадянську війну.

Серіал здобув дуже високі глядацькі рейтинги. Зокрема на сайті IMDb він має 8,3 бала.

"Дім дракона": дивіться онлайн трейлер серіалу

Захопливі сюжети кіно нікого не залишають байдужим. Компанія Favbet також не залишає без емоцій. Зручний сервіс із широким вибором ігор, де кожен знайде щось для себе.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021 року, видана згідно з рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про видачу ліцензії № 137 від 05.04.2021. Термін дії ліцензії – 5 років.

"Тінь і кістка"

Ще один популярний серіал, який варто подивитися фанатам "Відьмака" – це стрічка від Netflix під назвою "Тінь і кістка". Прем'єра серіалу відбулася у 2021 році, а сьогодні він має також дуже високі глядацькі рейтинги.

За сюжетом, у світі, який розділений бар'єром вічної всепоглинущої темряви, надприродні істоти полюють на людей. Молода дівчина-солдат відкриває в собі неймовірну здатність об'єднати країну. Звичайно, на її шляху буде багато перешкод, змов і ворогів.

"Тінь і кістка": дивіться онлайн трейлер серіалу

Уся нечиста сила, бандити, вбивці, злодії ведуть боротьбу. І лише фінал цієї історії покаже, чи достатньо однієї магії, щоб здолати всю цю силу.

"Останнє королівство"

Дія відбувається у 872 році. Більшість англійських королівств тоді були під владою данів. Лише Вессекс на чолі з королем Альфредом досі тримає оборону. У вирі всіх цих подій розгортається доля сина саксонського дворянина, який в дитинстві потрапив у полон і виріс серед ворогів.

"Останнє королівство": дивіться онлайн трейлер серіалу

Тепер йому належить обирати між батьківщиною та людьми, які його виховали. Йому доводиться пройти небезпечний шлях, а також зробити вибір, який визначить не лише долю Утреда, а й майбутнє всієї Англії.