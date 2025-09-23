Розповідаємо у добірці Кіно 24 про особливі історії, де не просто фігурують тварини, а стають повноцінними героями картини зі своїми випробуваннями, радісними моментами та нещасливими випадками долі.

"Найближчий друг" (2012)

Фільм поєднує у собі драму, мелодраму та комедію. У сюжеті йдеться про пару, яка врятувала собаку й прийняла до своєї родини. Чотирилапий отримав кличку Фріто. Та одного разу пес втік під час прогулянки, а родина кинулась на пошуки особливого члена сім'ї. На фоні цього усі герої потрапляють у пригоди й починають розкривати проблеми, які тривалий час жили у їхніх душах.

Ця історія точно змусить неодноразово пустити сльозу, адже кохання, дружба та відданість – це те, що може не вистачати кожній людині.

"Найближчий друг": дивіться онлайн трейлер фільму

"Шлях додому" (2019)

Родинний фільм, який розповідає історію про собаку, яка розлучилась зі своїм господарем. Белла, так звуть чотирилапу героїню, повинна пройти чимало важких випробувань, щоб зустрітись з людиною, яка важливіша для неї за життя.

На її шляху траплятимуться як добрі, так і погані люди, що тільки підсилює хвилювання за собаку. Але чи вдасться їй відшукати свого господаря Лукаса – дізнавайтесь за переглядом стрічки.

"Шлях додому": дивіться онлайн трейлер фільму

"Життя і мета собаки" (2017)

Мабуть, кожен господар собаки погодиться, що немає відданішого друга, ніж чотирилапий член родини. На жаль, тварини не можуть прожити з нами усе життя, що завдає неабиякого болю.

Автор історії про "Життя і мета собаки" вирішив заплести у сюжетну лінію тему реінкарнації. Коли помирає улюбленець, він перероджується й у новому "образі" виходить у світ. Він пам'ятає минулі життя, пригадує як це бути самцем чи самкою, як це жити в умовах, коли тебе люблять, або в таких, що просто забувають про існування собаки. Та головна мета Бейлі, головного героя фільму, нагадати першому господарю, що він досі його пам'ятає.

"Життя і мета собаки": дивіться онлайн трейлер фільму

"Подорож хорошого пса" (2019)

Це продовження історії "Життя і мета собаки", де цього разу пес став захисником онуки головного героя. Собака виконує побажання господаря, однак мріє, що одного разу знову повернеться на улюблену ферму, де живе його найкращий друг.

Такі історії не просто змушують повірити у те, що собаки дійсно можуть перероджуватись, а й штовхають на думку, що в цей момент треба обійняти свого улюбленця, адже його життя не настільки довге, як би нам того хотілось.

"Подорож хорошого пса": дивіться онлайн трейлер фільму

