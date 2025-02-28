Тизер мультфильма на несколько секунд позволяет заглянуть в будущее приключений Шрека и его друзей, и уже сейчас он вызывает большой интерес у фанатов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Variety.

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Вышел первый тизер нового "Шрека": что известно о продолжении

Из тизера стало известно, что в пятой части легендарного мультфильма "Шрек" появится новая героиня – дочь Шрека и его жены Фионы. Эту роль озвучит одна из самых известных современных актрис – Зендея, которая уже получила популярность благодаря своим ролям в таких проектах, как "Дюна", "Эйфория" и "Человек-паук". Интересно, что персонаж Зендеи появится в мультфильме уже во взрослом возрасте.

"Шрек": смотрите онлайн тизер мультфильма

Также в тизере можно увидеть возврат одного из элементов франшизы – волшебного зеркала, которое снова будет играть важную роль в событиях фильма. Однако теперь оно будет выглядеть по-новому, адаптируясь к современным тенденциям. В частности, зеркало будет демонстрировать танцевальные тренды и разные события, которые, вероятно, состоятся в новой картине.

Сюжет новой части мультфильма остаётся в секрете, но есть большая вероятность, что это будет продолжение предыдущих частей "Шрек навсегда" и "Кот в сапогах 2". Премьера этой долгожданной картины запланирована на 23 декабря 2026 года.