Тизер мультфільму на кілька секунд дає змогу заглянути у майбутнє пригод Шрека та його друзів, і вже зараз він викликає великий інтерес у фанатів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Variety.

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Вийшов перший тизер нового "Шрека": що відомо про продовження

З тизера стало відомо, що у п'ятій частині легендарного мультфільму "Шрек" з’явиться нова героїня – донька Шрека та його дружини Фіони. Цю роль озвучить одна з найвідоміших сучасних акторок – Зендея, яка вже здобула популярність завдяки своїм ролям у таких проєктах, як "Дюна", "Ейфорія" та "Людина-Павук". Цікаво, що персонаж Зендеї з'явиться в мультфільмі вже в дорослому віці.

"Шрек": дивіться онлайн тизер мультфільму

Також у тизері можна побачити повернення одного з улюблених елементів франшизи – чарівного дзеркала, яке знову буде грати важливу роль у подіях фільму. Однак тепер воно виглядатиме по-новому, адаптуючись до сучасних тенденцій. Зокрема, дзеркало демонструватиме танцювальні тренди та різні події, які, ймовірно, відбудуться в новій картині.

Сюжет нової частини мультфільму залишається в таємниці, але є велика ймовірність, що це буде продовження попередніх частин "Шрек назавжди" і "Кіт у чоботях 2". Прем'єра цієї довгоочікуваної картини запланована на 23 грудня 2026 року.