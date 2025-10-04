Мультфильмы от Disney – это больше, чем анимация. Они стали для многих частью детства, даря уроки дружбы, смелости и любви.

В эти холодные осенние вечера предлагаем вспомнить несколько из них, которые точно вернут в ту магическую атмосферу первых просмотров и заставят снова поверить в чудо. Такие мультфильмы найдете в подборке на Кино 24.

"Лило и Стич", 2002

Маленькая гавайская девочка Лило находит необычного "щенка", который на самом деле оказывается инопланетным экспериментом №626. Стич создан для того, чтобы разрушать, но рядом с новой подругой учится дружбе, любви и понятию "Охана" – семья, которая никогда не оставит.

Это история о принятии и о том, что даже такие создания заслуживают на шанс измениться.

"Король Лев", 1994

Маленький львенок, по имени Симба, растет в мире беззаботных игр, но после трагической смерти отца вынужден бежать из родных земель. Его путь – это история взросления, борьбы с чувством вины и принятия ответственности. Вернувшись, Симба бросает вызов предателю Шраму и восстанавливает справедливость в саванне.

"Суперсемейка", 2004

Мир, в котором супергерои больше не нужны, заставляет семью Парров жить "нормальной" жизнью. Но когда появляется опасный злодей, вся семья объединяет свои силы – от непобедимого мистера Невероятного до эластичной миссис Эластики.

Это история не только о суперспособностях, но и о семейных ценностях, поддержку и силу единства.

"Коко", 2017

Мальчик Мигель мечтает стать музыкантом, но в его семье музыка запрещена. Случайно он попадает в потусторонний мир, где знакомится со своими предками и открывает правду о семейных тайнах.

Это очень трогательный мультик о памяти, любви к родным и важность традиций, который заставляет плакать и улыбаться одновременно.

"Вольт", 2008

Собака Вольт всю жизнь верит, что имеет суперсилы, потому что снимается в телевизионном шоу. Когда он случайно оказывается в реальном мире, где нет спецэффектов, ему приходится искать и открывать настоящих друзей и преданность.

