Однако это далеко не все мультфильмы, которые когда-то были безумно популярными.

"Запутанная история"

Количество частей: 1

В высокой башне, что расположена в лесу вдали от людей, живет Рапунцель. Она имеет очень длинные волосы, которые никогда не подстригала. Девушка не может покидать башню, однако благодаря разбойнику Флинну получила возможность сбежать.

"Холодное сердце"

Количество частей: 2

В мультфильме рассказывается о сестрах Эльзе и Анне. Интересно, что первая обладает магической силой – она может создавать снег и лед. Однажды из-за страха и гнева девушки в королевство Эренделл приходит вечная зима.

Эльза испугалась и убежала в горы, а Анна идет искать сестру. По дороге девушке встречаются новые друзья: Кристофф и олень Свен, снеговик Олаф. Вместе герои пытаются вернуть королевству тепло.

"История игрушек"

Количество частей: 4

Как только рядом нет людей, игрушки оживают. Космический рейнджер Базз Лайтер становится любимой игрушкой мальчика Энди, поэтому ковбой Вудди начинает завидовать. Но однажды соперники оказываются в затруднительном положении.

"Ваяна"

Количество частей: 2

Это история о дочери вождя Ваяне, которая отправляется в опасное путешествие, хоть отец и предостерегал дочь. Девочка стремится спасти свой народ от гнева богини природы Те Фити. Героине должен помочь полубог Мауи.

"Зоотрополис"

Количество частей: 1

События мультфильма происходят в мегаполисе Зоотрополис, где живут разные животные. Как-то туда прибывает офицер Джуди Гопс и понимает, что быть первой крольчихой в полиции сложно. Однако она хочет проявить себя, поэтому берется за раскрытие загадочного уголовного дела. Джуди придется сотрудничать с лисом Ником Крутыхвистом.

