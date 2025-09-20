Кино 24 подготовил подборку трех новых мультфильмов для семейного выходного: смелые Смурфы отправляются в опасное приключение, домашние животные спасают захваченный поезд, а юный Элио попадает в космическое приключение.

"Элио"

11-летний Элио обожает науку и мечтает о космосе, поэтому одноклассники считают его чудаком. Но однажды парень неожиданно оказывается в настоящем космическом приключении, где ему придется проявить изобретательность и смелость, чтобы установить контакт с внеземными друзьями и пройти невероятные испытания.

"Элио": смотрите трейлер онлайн

"Смурфы"

Когда папу Смурфа похищают коварные колдуны Разамель и Гаргамель, смурфам приходится отправиться в опасное путешествие в реальный мир. Для маленьких синекожих друзей это настоящее испытание: им придется научиться выживать среди людей и раскрыть тайны похитителей, а поможет им в этом брат папы Смурфа – Кен.

"Смурфы": смотрите трейлер онлайн

Миссия "Зверопоезд"

Неожиданно скоростной поезд, мчащийся через всю Калифорнию, остается без людей, а на борту оказываются только домашние животные. Все это подстроил коварный барсук Ганс.

Теперь пушистые пассажиры должны объединиться, преодолеть страх и найти способы остановить вора, чтобы избежать катастрофы.

"Миссия "Зверопоезд"": смотрите трейлер онлайн

Эти мультфильмы понравятся и детям, и взрослым, ведь напоминают, насколько важна дружба, отвага, мечты и командная работа.

