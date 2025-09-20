Кіно 24 підготував добірку трьох нових мультфільмів для сімейного вихідного: сміливі Смурфи вирушають у небезпечну пригоду, домашні тварини рятують захоплений потяг, а юний Еліо потрапляє в космічну пригоду.

"Еліо"

11-річний Еліо обожнює науку і мріє про космос, тож однокласники вважають його диваком. Та одного разу хлопець несподівано опиняється у справжній космічній пригоді, де йому доведеться проявити винахідливість і сміливість, щоб встановити контакт із позаземними друзями та пройти неймовірні випробування.

"Еліо": дивіться трейлер онлайн

"Смурфи"

Коли тата Смурфа викрадають підступні чаклуни Разамель і Ґарґамель, смурфам доводиться вирушити у небезпечну подорож у реальний світ. Для маленьких синьошкірих друзів це справжнє випробування: їм доведеться навчитися виживати серед людей та розкрити таємниці викрадачів, а допоможе їм у цьому брат тата Смурфа – Кен.

"Смурфи": дивіться трейлер онлайн

"Місія "Звіропотяг""

Несподівано швидкісний потяг, що мчить через всю Каліфорнію, залишається без людей, а на борту опиняються лише домашні тварини. Все це підлаштував підступний борсук Ганс.

Тепер пухнасті пасажири повинні об'єднатися, подолати страх і знайти способи зупинити злодія, щоб уникнути катастрофи.

"Місія "Звіропотяг"": дивіться трейлер онлайн

Ці мультфільми сподобаються і дітям, і дорослим, адже нагадують, наскільки важлива дружба, відвага, мрії та командна робота.

